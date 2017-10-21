Больной раком Хворостовский прервал молчание

Звездный баритон ответил на многочисленные пожелания фанатов, которые те писали ему, поздравляя с юбилеем. 16 октября оперному певцу исполнилось 55 лет., однако он ответил на многочисленные сообщения поклонников только спустя 4 дня. "Спасибо вам, дорогие друзья, за поздравления с днем рождения! Насладился прекрасным днем в Лондоне с друзьями и семьей", – написал артист в своем Instagram.

Судя по комментариям, поклонники Хворостовского обрадовались его возвращению в публичное пространство. Многие из них были обеспокоены длительным молчанием артиста, и поэтому испытали чувство облегчения, когда их кумир дал о себе знать.

"Здоровья вам и близким", "Мы за вас молимся", "Спасибо за то, что пишете в соцсети", "Пусть Всевышний хранит вас", "Маэстро", "Мы рядом с вами", "Вы замечательный человек, талант, гражданин мира!", "Браво артисту", – писали подписчики Instagram-аккаунта певца.

Напомним, летом 2015 года Дмитрий Хворостовский заболел раком мозга. Для прохождения лечения певец был вынужден отменить несколько выступлений. В конце сентября 2015 года исполнитель возобновил концертную деятельность. По некоторым данным, в последний раз исполнителя госпитализировали в декабре 2016-го: тогда он слег с пневмонией. Хворостовский прошел ряд курсов химиотерапии, однако победить заболевание до сих пор не удалось.

A post shared by Dmitri Hvorostovsky (@hvorostovsky) on Oct 20, 2017 at 9:58am PDT

В своем недавнем интервью Дмитрий Хворостовский признается, что не опускает руки, не смотря на страшный диагноз: недавно он анонсировал новый музыкальный альбом. Это запись оперы Верди "Риголетто". "Это эпохальная работа. Сейчас, в моем положении я уже так никогда не спою. И, быть может, никто так не споет", – говорит Хворостовский. Певец готов бороться со страшной болезнью и дальше. Каждый день он спрашивает себя, сможет ли он работать, сможет ли дальше выступать? "Говорю себе: смогу! Я еще пока не сдаюсь", – отвечает сам себе Хворостовский.