Ученые из США: после смерти человек продолжает осознавать, что происходит вокруг

Доктор Парния и его команда опросили жителей Европы и США, переживших клиническую смерть. Многие из них сообщили, что видели и слышали всё происходящее вокруг них уже после остановки сердца

Они рассказывают о том, как работают врачи и медсёстры, о том, что видели и слышали вокруг себя. Они упоминают такие вещи, которые просто не могли знать

Тем не менее факты, которые сообщали пациенты, подтвердили и производившие реанимацию медики. Отметим, некоторые пациенты не только продолжали оставаться в сознании после остановки сердца, но и слышали, как врачи обсуждают их смерть. Объяснить это с точки зрения современной науки крайне трудно.

Технически, вы умираете в момент остановки сердца. Как только это происходит, кровь больше не циркулирует в мозге, а это означает, что его работа останавливается почти мгновенно

Доктор Парния подчёркивает важность проведённого исследования. В конечном счёте вопросы, которые поднимают учёные, касаются всех людей на планете, ведь каждому из них рано или поздно придётся пережить подобный опыт.

"Это важно, поскольку раньше предполагалось, что посмертный опыт — это галлюцинации или иллюзии, происходящие либо до того, как сердце остановилось, либо после того, как сердце было успешно перезапущено. Теперь же мы видим, что люди воспринимают происходящее непосредственно во время остановки сердца", - утверждает он.