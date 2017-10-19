Обнаружено письмо в бутылке, отправленное 29 лет назад

Автором письма являлась восьмилетняя Миранда Чавиз, а написано оно было 26 сентября 1988 года. Бутылку с посланием девочка выбросила в море на пляже Эдисто. Таким образом, бутылка с письмом проплыла более 90 миль, где ее прибило к берегу острова Сапело в Джорджии.

Возможно, бутылку бы так и не обнаружили, если бы не проведенная на берегу акция, в ходе которой расчищали пляж. Была там и Линда Хамфри с мужем Дэвидом. Именно они нашли послание и теперь с помощью социальных сетей разыскивают ту самую Миранду, которая 29 лет назад отправила свое письмо по неизвестному адресу.

Чавриз оставила свой адрес в конце послания, но с тех дней минуло почти тридцать лет и названного ею дома уже давно не существует. Тем не менее, бывшие одноклассники Миранды наткнулись на пост в Facebook и сообщили женщине о том, что ее разыскивают.

«Так здорово, что такая мелочь может мигом вернуть тебя в детство, буквально отмотать время назад», - говорит Миранда.

«Моей целью было, чтобы когда-нибудь это письмо обнаружили. Я хотела, чтобы оно принесло кому-нибудь положительные эмоции», - добавила она.