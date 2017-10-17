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Олег Газманов попал в ДТП по дороге на концерт (ВИДЕО)

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ФОТО: Kultuurikava.ee

Знаменитый российский эстрадный певец Олег Газманов попал в ДТП на уральской трассе.

Как написал исполнитель в своем Instagram, ДТП произошло по пути в Пермь. В Усольском районе машина артиста получила повреждения из-за ямы на трассе.

Под публикацией Газманова пользователи оставили множество комментариев. «Берегите себя, пожалуйста! Храни вас Бог!», — написал один из читателей. «Опять наш Пермский край опозорился своими дорогами», — сетует другой. «Это типично для Пермской области», — отмечает третий.

В среду в Перми у Газманова должен состояться концерт. По словам певца, авария произошла на мосту, где из ямы торчит арматура. В результате оказались пробиты оба колеса. Ни правоохранительные органы, ни дорожные службы пока не прокомментировали инцидент.

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