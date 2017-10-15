Семья Кейт Миддлитон в центре скандала: дядя герцогини избил жену на людях

Дяде Кейт Миддлтон Гэри Голдсмиту предъявили обвинение в нападении и избиении жены Джули-Энн, сообщает Сегодня со ссылкой на Associated Press.
Неприятный инцидент произошел в пятницу, 13 октября. Ночью супруги возвращались из частного клуба на такси, когда между ними вспыхнула ссора. Причиной послужило предполагаемое полицией употребление Голдсмитом кокаина.
Гэри на эмоциях ударил 47-летнюю Джули-Энн кулаком в глаз. Женщина упала, ударившись головой о тротуар, и потеряла сознание. Свидетелем стал таксист, которые вмешался в ссору и вызвал скорую помощь женщине.
Гэри Голдсмит. Scanpix/PA Images
Напомним, миллионер Гэри Голдсмит приходится младшим братом Кэрол Миддлтон – матери Кэтрин. Гэри присутствовал на свадьбе своей племянницы Кейт Миддлтон с принцем Уильямом в 2011 году.
Кстати, в сентябре 2017 года стало известно, что герцогиня Кембриджская вновь в интересном положении и ждет третьего ребенка.