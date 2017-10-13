Марат Башаров заговорил по-эстонски, чтобы въехать в Эстонию

Ведущие утренней программы «Витамины Шоу» на «Народном Радио» Юлия Календа и Артур Тюленев 12 октября пообщались с партнером Башарова по сцене Владимиром Стекловым, а уже сегодня, в пятницу, связались с самим Башаровым. Который многим больше известен по шоу «Битва экстрасенсов».

Юлия Календа: «Марат, у вас роль любовника в этом спектакле «Игра». И у нас такой вопрос…»

Марат Башаров: «Кто партнер?»

Артур Тюленев: «Марат, знаете, тут очень интересный момент. Вчера, когда мы общались с Владимир Стекловым, слушатель задал вопрос: „Сын родился, как назвать“. На что Стеклов сказал: „Сын родился? Это не ко мне, это к Марату Башарову. Он любовников играет“».

Марат Башаров: «Поздравляю вчерашнего радиослушателя, у которого родился сын… Если бы меня спросили, как назвать сына, я бы посоветовал назвать Володей. Все-таки, Володя – сейчас очень распространенное имя».

В интервью на «Народном Радио» Марат продемонстрировал свои знания эстонского языка, пошутил про то, что выучил эти фразы для того, чтобы въехать в нашу страну. Также актер рассказал, как после «Битвы экстрасенсов» относится к пятнице, 13-го. И самое главное, Марат Башаров поделился секретом, что в любимый Таллинн приедет с любимой женой Екатериной Архаровой, в эстонской столице они отметят день рождения жены.

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