Мужчинам на заметку: что творится в женской голове?

Расскажем тебе об основных особенностях женской психологии, чтобы тебе легче жилось, пишет Menscult.ua.

Эмоциональность

Мужская и женская психология устроена по-разному, поэтому парням даже не стоит пытаться проецировать поведение девушки на себя, чтобы понять, почему же она ведёт себя так, а не иначе. Главная отличительная черта женского склада ума — эмоциональность.

Именно эмоции, а не логика или рациональность и холодный ум отвечают за поведение и поступки слабого пола. Этот факт мужчине нужно учитывать прежде всего.

Почему порой в ваших отношениях возникают скандалы? Дело как раз в эмоциях. Девушка может молчать или говорить о том, что ей не нравится, а тебе важно прислушиваться или догадываться (да, с женщинами трудно), что же именно не так на этот раз.

Причём эмоциональность может проявиться в самый неподходящий момент. Всё может быть прекрасно, но потом вдруг ей вдруг что-то не понравится, и начнутся претензии, которые могут перерасти в серьёзный конфликт.

План действий

Твоя задача — всегда помнить об её эмоциональной стороне. Когда ты понимаешь, что сейчас на тебя может обрушиться лавина её эмоций, твоя задача — не провоцировать и не усугублять ситуацию. Постарайся максимально сгладить углы, лучше где-то промолчать или вообще уйти от разговора.

Ведь любая твоя негативная реакция в этот момент лишь подстегнёт девушку завестись ещё сильнее, и тогда не избежать более разрушительных последствий.

Не реагировать тоже чревато: партнёрша будет беситься из-за того, что ты никак не отвечаешь ей.

Так что очень сдержанно и аккуратно попытайся её успокоить и свести на нет возникающий конфликт.

Гордость

Женская гордость — страшная вещь. Однажды задев её, ты рискуешь навсегда впасть в немилость.

Возможно, ты даже сам и не поймёшь, что навредил себе какими-то случайно брошенными словами, но девушка запомнит. И если вы не расстанетесь сразу, поверь, она тебе будет припоминать неприятный момент при каждом удобном случае.

Любая критика, сравнение с другими девушками (или бывшими), высказывания о её хобби, умениях или работе могут навлечь на тебя гнев.

Причём нет гарантии, что сегодня она спокойно восприняла какую-то информацию, а уже завтра не ответит на неё оскорблённым самолюбием.

План действий

Фильтровать. Если ты хочешь спокойных отношений с этим человеком, следи за тем, что и как ты говоришь.

Мы уже обсудили эмоциональность женского пола, поэтому помни об этом, когда ты вдруг захочешь неудачно пошутить или же высказать свою негативную точку зрения. Девушкам нельзя даже намёками говорить о том, что, возможно, заденет их самолюбие.

Противоречивость

Сегодня она тебя любит, а завтра — дико ненавидит. В этом женская сущность. Интересно, что эти чувства девушка испытывает каждый раз искренне, а не наигранно. Она может уходить на встречу с подругой, признаваясь тебе в любви, а вернувшись, начать проклинать.