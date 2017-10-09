Российский шоубиз загибается! Басков объявил об уходе со сцены вслед за Лазаревым и Тимати

"Я и так сделал очень много к своим 40, и дошло до того, что я утратил видение перспективы того, что делаю. Я думаю, для меня было бы неплохо отдохнуть и переоценить свою деятельность, ответить на некоторые вопросы самому себе", – написал артист в Instagram. "Да и публике нужно от меня, прежнего, отдохнуть и познакомиться с новым!!!" – добавил Николай, пишут Dni.ru.

У поклонников сообщение вызвало противоречивые чувства. Такого от своего кумира они не ожидали. "Коля, нельзя останавливаться на полпути. Вы перспективный артист. Таких мало. Мы вас любим и ценим. Радуйте публику. Отдыхать будете позже", "Ой, не надо в затишье", "Не бросайте нас, пожалуйста", - испугались фолловеры. Некоторые предположили, что у знаменитости началась депрессия в связи с кризисом среднего возраста.

Однако нашлись и те, кто посчитал, что Баскову и впрямь пора отдохнуть. "Перезагрузка часто бывает нелишней. Для всех. Желаю Вам здоровья и новых интересных дел. А пока – немного паузы, почему бы и нет?", "Ждем нового Николая", "Думаю, вы правы, вас слишком отвлекли, вы сбились с пути", – прокомментировали заявление певца подписчики.

Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov) Окт 9 2017 в 4:32 PDT

Увидев реакцию пользователей Сети, Николай поспешил успокоить поклонников его творчества и объяснить, что не навсегда уходит со сцены. "Я не сказал, что перестаю петь, выступать или ухожу куда-то, а имел в виду, что пора все переосмыслить и начать меняться сегодня, а не завтра!" – разъяснил он.

Отметим, что Басков действительно в последнее время стал меняться. Прежде всего – внешне. Артист заметно похудел и перестал красить волосы. Многие связывают изменения с тем, что певец готовится к свадьбе с моделью и ведущей Викторией Лопыревой.

Напомним, что недавно о своем временном уходе со сцены сообщил рэпер Тимати, который собирается ближайшие несколько лет посвятить воспитанию маленькой дочери. Воспитанием сына недавно решила всерьез заняться Сергей Лазарев, который тоже покидает сцену на несколько лет.

С Басковым хоть и не так всё ясно, но очень странно.