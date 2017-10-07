Ошибочка вышла: вместо коврика для йоги девушке доставили коробку с наркотиками на 350 тысяч евро

Жительница города Рок-Хилл, Южная Каролина, должна была получить посылку с ковриком для йоги, однако вместо этого в ее руках оказалась тяжелая коробка с нелегальным оксикодоном на 400 000 долларов (342 000 евро), сообщает Лайф со ссылкой на CNN.

Вероятнее всего, посылка должна была быть доставлена на старую квартиру женщины, которая в данный момент пустует. Кто-то отслеживал это место, чтобы забрать коробку. Однако вместо этого она была доставлена на новое место жительства, считает агент по борьбе с наркотиками округа Йорк Марвин Браун.

По его словам, наркотики постоянно доставляются таким образом — их отправляют в квартиры, где уже никто не живет или где жильцы долгое время отсутствуют. Но, поскольку почтовое отделение было проинформировано о переезде, оно отправило посылку на новый адрес. Женщина, получившая около 20 тысяч таблеток оксикодона, немедленно вызвала полицию.