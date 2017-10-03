Скорее! Выиграй билеты на российский фильм «Салют-7» в Coca-Сola Plaza

Она исчезает с радара, траектория полета непредсказуема. 20 тонн мертвого железа на орбите Земли, которые неминуемо упадут, если не удастся что-либо предпринять для спасения станции. Катастрофа может случиться в любую минуту...

Фильм в кинотеатрах с 13 октября 2017, а сейчас вы можете стать участником розыгрыша билетов на показ фильма в кинотеатре Coca Cola Plaza.

Ответьте следующие вопросы:

1. Кто был командиром корабля, отправленного к “мертвой” станции Салют-7 в 1985 году? (Виктор Савиных, Валерий Рюмин, Владимир Джанибеков);

2. Сколько месяцев станция Салют – 7 находилась на орбите без связи с Центром управления полетами? (1, 4, 10);

3. Сколько лет станция Салют-7 еще проработала на орбите после того, как операция по спасению была блестяще завершена? (2, 4, 6);

Для участия в розыгрыше пришлите письмо с ответами по адресу igra@tespi.ee, указав в ТЕМЕ письма ключевое слово Салют. В письме укажите свое имя и номер телефона. Победители получат по 2 билета на один из сеансов (по выбору победителя) в кинотеатре Coca Cola Plaza с 13 по 26 октября.