Никогда не подбирайте эти вещи! Десять самых опасных находок

В первом случае находку я забрала, а вот во втором почему-то вспомнила примету о чужих деньгах, которые лучше не трогать, передает Маркетиум. Спустя годы я склоняюсь к тому, что лучше вообще ни на что не претендовать. Если вы со мной не согласны, запомните хотя бы эти 10 вещей, которые ни в коем случае нельзя подбирать на улице или в любом другом месте!

1. Часы. Этот предмет обладает очень сильной связью со своим владельцем, поэтому вы можете переманить на себя его недуги и проблемы в жизни.

2. Расчески. Во-первых, это негигиенично. Во-вторых, этот предмет тоже обладает сильной связью со своим владельцем, поэтому вы можете заработать себе его головную боль или тревожные мысли. В-третьих, над расческами частенько читают заговоры.

3. Зеркала. Это вообще очень опасные предметы. Существует множество легенд о том, что, взглянув в зеркало, вы можете переманить на себя отражение проблем того человека, который глядел в него до вас. Вы ведь не хотите забрать чужие невзгоды себе!

4. Браслеты из ниток. Их часто используют в качестве оберегов, которые должны порваться в момент, когда перенасытятся негативом. Поднимая такой браслет, вы забираете себе всю эту отрицательную энергетику!

5. Ключи. Если вспомнить о ритуалах, то ключом “запирают” несчастья, а потом выбрасывают их. Ни в коем случае нельзя подбирать этот предмет. Наибольшую опасность несет такая находка в водоемах.

6. Нательный крестик. Этот предмет очень тесно связан с судьбой владельца, поэтому вы рискуете заполучить его проблемы и недуги.

7. Иголки, булавки. Уж не знаю, кто бы захотел подбирать их, но предупредить стоит. Эти предметы легко заряжаются негативом. Их либо использовали в качестве оберега, который (как и браслеты) накопил отрицательную энергию и потерялся, либо в качестве порчи.

8. Самодельные вещи. Здесь вы тоже рискуете стать жертвой порчи, так как ее чаще всего накладывают именно на самодельные предметы (куклы, подушечки, игрушки).

9. Золотые украшения. Во-первых, их тоже используют для приворотов или порч, а, во-вторых, даже случайно утерянные украшения слишком сильно взаимодействуют с владельцем, поэтому вы рискуете заполучить его отрицательную энергетику.

10. Железные деньги. Найденные деньги никогда не принесут ничего хорошего. У вас даже есть шанс тоже их потерять. Металл является мощным накопителем энергии, поэтому вы можете заполучить себе чужие проблемы.

Подобные находки не принесут вам ничего хорошего, потому что чужое всегда остается чужим. Вспомните эти слова, если увидите на улице один из вышеперечисленных предметов. Берегите себя!