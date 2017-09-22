Смотрите, как эффектно прошла в Таллинне премьера эстонского фильма «Мужчина с моим лицом» (ФОТО и ВИДЕО)

Фото/Toni Läänsalu

На показ фильма пришли снявшиеся в нем актеры, которые охотно раздавали интервью местным СМИ.

В трагикомедии Андреса Маймика и Катрин Маймик «Мужчина с моим лицом» через смех, напряжение и слезы рассказывается о навязанной близости, поисках счастья и прощении.

По словам исполнителя одной из главных ролей Романа Баскина, эта история об отце и сыне, трагедия которых заключается в том, что они не могут найти свое место в жизни.

Смотрите фотогалерею с премьеры фильма!