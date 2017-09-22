Смотрите, как эффектно прошла в Таллинне премьера эстонского фильма «Мужчина с моим лицом» (ФОТО и ВИДЕО)
22 сентября 2017 г., 10:33
Вчера вечером, 21 сентября, в столичном кинотеатре Coca-Cola Plazas состоялась праздничная премьера нашумевшего эстонского фильма «Мужчина с моим лицом».
Фото/Toni Läänsalu
На показ фильма пришли снявшиеся в нем актеры, которые охотно раздавали интервью местным СМИ.
В трагикомедии Андреса Маймика и Катрин Маймик «Мужчина с моим лицом» через смех, напряжение и слезы рассказывается о навязанной близости, поисках счастья и прощении.
По словам исполнителя одной из главных ролей Романа Баскина, эта история об отце и сыне, трагедия которых заключается в том, что они не могут найти свое место в жизни.
Смотрите фотогалерею с премьеры фильма!