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Смотрите, как эффектно прошла в Таллинне премьера эстонского фильма «Мужчина с моим лицом» (ФОТО и ВИДЕО)

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Вчера вечером, 21 сентября, в столичном кинотеатре Coca-Cola Plazas состоялась праздничная премьера нашумевшего эстонского фильма «Мужчина с моим лицом».

Фото/Toni Läänsalu

На показ фильма пришли снявшиеся в нем актеры, которые охотно раздавали интервью местным СМИ.

В трагикомедии Андреса Маймика и Катрин Маймик «Мужчина с моим лицом» через смех, напряжение и слезы рассказывается о навязанной близости, поисках счастья и прощении.

По словам исполнителя одной из главных ролей Романа Баскина, эта история об отце и сыне, трагедия которых заключается в том, что они не могут найти свое место в жизни.

Смотрите фотогалерею с премьеры фильма!

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