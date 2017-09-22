Фото: удастся ли тебе найти недостатки в теле скандальной светской львицы из Эстонии?

Несмотря на то, что на родине Лийс Ласс в основном проводит время на светских тусовках, а широкому кругу общественности известна благодаря своим скандальным высказываниям, блондинка является успешным бизнесменом в сфере недвижимости и большую часть года проводит в Сингапуре, где находится один из офисов ее компании.
Лийс, наверное, является своей самой преданной фанаткой – она тщательно следит за своей фигурой и очень ею гордится. Как результат – все ее аккаунты в социальных сетях заполнены довольно откровенными фотографиями.
На днях Ласс опубликовала в Instagram снимок в бикини…
От глаз внимательных пользователей Сети вряд ли укроются следы фото-шопа, который блондинка применила на этом фото: ее выдал «поплывший» край бассейна возле ее талии.
Напомним, что Лийс считает свое стройное тело эталоном. Не так давно одно из ее высказываний на эту тему наделало много шума.
Тогда Лийс решила поддержать люксовый бренд Cartier, который в рекламе своей продукции пользуется услугами худых моделей. В своем Instagram она разместила скриншот публикации Cartier, в комментарии к которому написала: «Приятно видеть худую модель в рекламе Cartier. Устала от жирных задниц повсюду и, очевидно, не я одна».