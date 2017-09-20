Таллиннская учительница истории в растерянности: 20-летний сын занимается сексом с замужней матерью троих детей

«Я всё отдала своему сыну, была ему и за мать, и за отца одновременно, но тут появляется какая-то „проститутка“ и портит жизнь моему сыну», - с ужасом рассказывает жительница Мустамяэ Майла, пишет Nelli.ee.

Сын стал странным

Я уже давно чувствовала, что с сыном что-то не так, но такого точно не могла ожидать. По словам Майлы, она раньше видела своего сына на улице вместе с этой 35-летней женщиной, но ничего не подозревала. И у женщины, и у сына собака, поэтому они часто выгуливали животных вместе. «Я считала их беседы нормальными. Сын и с друзьями гулял и приходил пьяным, но я не делала из этого скандала. Иногда он и дома не ночевал, был у друзей. После долгих пыток он признался, что занялся сексом с 35-летней Кристи, но теперь это его сильно коробит, поскольку у Кристи трое детей и муж. Я была готова ко всему, даже к тому, что сын начал употреблять наркотические вещества, но даже в самых жутких фантазиях не могла представить того, что произошло на самом деле. Мне было настолько плохо, что я даже не могла рыдать…» - рассказывает огорченная мать.

Любовница сына начала угрожать

Майла попыталась спасти хотя бы то, что возможно. «Поскольку я лично знаю эту женщину, на следующий день пошла к ней на разговор. Сначала она отнекивалась, но потом сказала, что сын уже взрослый и он сам знает, что делает. Она посоветовала мне держаться в стороне, ведь если муж узнает об этом, то мы все будем иметь дело с его друзьями. Естественно, ни в коем случае не расскажу об этом ее мужу, ведь трое маленьких детей будут очень несчастны, но такое поведение просто отвратительно! Неужели не нашлось больше никого кроме моего сына? Я пыталась узнать у сына, как до этого дошло дело, но он стал настолько скрытным, что теперь избегает меня. Но он по-прежнему общается с этой женщиной по интернету, это я точно знаю», - сказала учительница истории Майла.