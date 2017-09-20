Ученые: секс и сон делают человека гораздо счастливее, чем куча денег

Однако коллектив социологов из Оксфорда пришел к выводу о том, что удовольствие от хорошего дохода едва ли может сравниться с удовольствием от секса и здорового сна, пишет Menscult.ua.

Именно эти два фактора делают человека настолько счастливым, что он готов забыть о финансах и вообще о большей части проблем.

Компания Oxford Economics, занимающаяся социологическими исследованиями, создала собственный индекс удовлетворенности жизнью, с помощью которого пытается выстроить собственную ультимативную формулу счастья.

Ни в какую метафизику они, к счастью, не лезут, им гораздо любопытнее простые и понятные факторы, которые влияют на то, насколько та или иная группа населения чувствует себя довольной жизнью.

В их системе используется огромное количество факторов, вплоть до количества времени, проведенного за беседами с соседями.

Одна из самых любопытных вещей, которую удалось обнаружить благодаря индексу — это крайне любопытная зависимость счастья от дохода, секса и сна.

Удивительно, но такие простые и доступные всем радости, как секс и сон влияют на удовлетворенность жизнью в несколько раз сильнее, чем финансовый успех.

Максимальное количество баллов довольства жизнью, которое возможно набрать, — 100. У среднестатистического британца отметка уровня радости колеблется в районе 62 баллов.

При этом нормальный здоровый сон прибавляет целых 15 баллов, а секс дает прибавку в 7 баллов.

Но, вот что поразительно, увеличение дохода в четыре раза (в исследовании — с 12.5 тысяч фунтов до 50) накинуло всего 2 жалких балла в копилку удовлетворенности.

Получается, что если ваши доходы позволяют хоть как-то прожить и при этом не испытывать острую нужду, то финансы резко отходят на второй план.

Зато счастье от нормального сна и регулярного секса способно затмить любые гонорары и головокружительные карьерные взлеты.

Отсюда напрашивается вывод о том, чем и ради чего в действительности нужно жертвовать, чтобы прожить жизнь легко и приятно.

Но если посмотреть на список факторов, которые делают простого человека счастливее, чем деньги, все окажется еще забавнее.

Безопасность работы, жизнь в нормальном районе и здоровье близких тоже делают для удовлетворенности жизнью больше, чем значительное повышение дохода.

С другой стороны, все эти «безденежные» факторы довольно сильно, хоть и опосредованно, зависят от финансов. Так что здесь все тоже не так-то просто.

В любом случае, в чистом виде нормальный секс и сон сделают вас счастливее, чем увеличение зарплаты в четыре раза.

Так что теперь вы точно знаете, чем именно стоит заняться во время обеденного перерыва.