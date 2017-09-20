Ученые: секс и сон делают человека гораздо счастливее, чем куча денег

Фраза «не в деньгах счастье» стала настолько избитой, что чем больше мы ее используем, тем меньше в нее верится.
Однако коллектив социологов из Оксфорда пришел к выводу о том, что удовольствие от хорошего дохода едва ли может сравниться с удовольствием от секса и здорового сна, пишет Menscult.ua.
Именно эти два фактора делают человека настолько счастливым, что он готов забыть о финансах и вообще о большей части проблем.
Компания Oxford Economics, занимающаяся социологическими исследованиями, создала собственный индекс удовлетворенности жизнью, с помощью которого пытается выстроить собственную ультимативную формулу счастья.
Ни в какую метафизику они, к счастью, не лезут, им гораздо любопытнее простые и понятные факторы, которые влияют на то, насколько та или иная группа населения чувствует себя довольной жизнью.
В их системе используется огромное количество факторов, вплоть до количества времени, проведенного за беседами с соседями.
Одна из самых любопытных вещей, которую удалось обнаружить благодаря индексу — это крайне любопытная зависимость счастья от дохода, секса и сна.
Удивительно, но такие простые и доступные всем радости, как секс и сон влияют на удовлетворенность жизнью в несколько раз сильнее, чем финансовый успех.
Максимальное количество баллов довольства жизнью, которое возможно набрать, — 100. У среднестатистического британца отметка уровня радости колеблется в районе 62 баллов.
При этом нормальный здоровый сон прибавляет целых 15 баллов, а секс дает прибавку в 7 баллов.
Но, вот что поразительно, увеличение дохода в четыре раза (в исследовании — с 12.5 тысяч фунтов до 50) накинуло всего 2 жалких балла в копилку удовлетворенности.
Получается, что если ваши доходы позволяют хоть как-то прожить и при этом не испытывать острую нужду, то финансы резко отходят на второй план.
Зато счастье от нормального сна и регулярного секса способно затмить любые гонорары и головокружительные карьерные взлеты.
Отсюда напрашивается вывод о том, чем и ради чего в действительности нужно жертвовать, чтобы прожить жизнь легко и приятно.
Но если посмотреть на список факторов, которые делают простого человека счастливее, чем деньги, все окажется еще забавнее.
Безопасность работы, жизнь в нормальном районе и здоровье близких тоже делают для удовлетворенности жизнью больше, чем значительное повышение дохода.
С другой стороны, все эти «безденежные» факторы довольно сильно, хоть и опосредованно, зависят от финансов. Так что здесь все тоже не так-то просто.
В любом случае, в чистом виде нормальный секс и сон сделают вас счастливее, чем увеличение зарплаты в четыре раза.
Так что теперь вы точно знаете, чем именно стоит заняться во время обеденного перерыва.