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Екатерина Климова едет в Таллинн со спектаклем «Мастер и Маргарита»

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ФОТО: Pressifoto

Жителям Эстонии предоставляется замечательная возможность смогут погрузиться в трагикомические фантазии по мотивам романа Булгакова. Спектакль пройдет 28 января в Центре русской культуры.

Легендарный спектакль по роману «Мастер и Маргарита», созданный в мастерской Марка Захарова (ГИТИС) режиссером-постановщиком Сергеем Алдониным, после 50 успешных показов в самом ГИТИСе и на различных фестивалях в Москве был включен в постоянный репертуар Театра имени Станиславского, а позже стал одним из самых ярких спектаклей в репертуаре Театра М.А. Булгакова.

Этот проект построен по принципу синтеза театрального искусства и элементов шоу: бешеный темпо-ритм, сменяющиеся мизансцены по принципу кинокадра, яркая визуальная форма, оригинальный сценарий сделали этот проект одним из самых модных и посещаемых проектов Москвы, в течение вот уже 15-ти лет.

Сергей Алдонин включил в инсценировку фрагменты из черновиков романа, что, по его мнению, позволяет акцентировать главные темы, волновавшие Булгакова.

В постановке много музыки, пантомимы и трюков - словом, всего того, что обычно называют «театром Марка Захарова».

В ролях: Сергей Алдонин, Екатерина Климова, Филипп Бледный, Илья Исаев, Евгений Самарин, Михаил Горсий, Наталья Булыга, Кирилл Соленов, Андрей Курносов, Константин Богданов, Тимур Орагвелидзе

Продолжительность: 3, 5 часа

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