В Нарве прямо на льду хоккеист сделал любимой предложение: сегодня эта история получила продолжение!

Напомним: 28 января хоккейный матч между командами Нарвы и Таллинна получил неожиданный финал. По окончании игры ведущая Народного радио Юлия Календа провела розыгрыш подарков среди зрителей. Особенный подарок ожидал девушку Катю, которую вызвали на лед. «А для Вас у меня самый лучший подарок!» - объявила ведущая.

Заиграла романтическая музыка, и на лед с огромным букетом роз выехал защитник Нарвского ПСШ Юрий Медяный. Хоккеист встал перед девушкой на колено и сделал предложение руки и сердца. Зал залился аплодисментами, когда она сказала «Да»! Многие зрители тогда были растроганы до слез.

И вот, сегодня ночью эта история получила радостное продолжение! У хоккеиста Юрия Медянова родилась дочь. По словам родных, мать и ребенок чувствуют себя хорошо, сейчас они отдыхают и набираются сил. Пока молодые родители приходят в чувства после такого чудесного события, мы связались с новоиспеченной бабушкой – мамой хоккеиста, Викторией Медяновой.

«Девочка крупная родилась – 4 100, не иначе, хоккеисткой будет, – шутит Виктория. – Безумно рада за них, даже словами не передать! Это наша первая внучка, долгожданная». Виктория Медянова с мужем сейчас находятся рядом с сыном в Финляндии, но с новорожденной еще не познакомились, ждут, когда разрешат врачи.

«Мы вчера приехали сюда из Эстонии, чтобы поддержать! – рассказала нам счастливая бабушка. – С именем молодые родители не до конца определились – есть у них три варианта, но пока думают».

Фото/ Секундомер

Мы, в свою очередь, от души поздравляем Медяновых с этим радостным событием! Как же это здорово, что в наше время есть такие красивые истории любви.