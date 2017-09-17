Бывшая супруга известной телеведущей покончила с собой

Как сообщает иностранный источник TMZ, 46-летняя Мишель Раунд покончила жизнь самоубийством. Актриса и телеведущая Рози О’Доннелл поделилась:" Я очень расстроилась, когда узнала об этой ужасной трагедии. Психическая болезнь – очень серьезная проблема, затрагивающая многие семьи. Мои мысли и молитвы вместе с семьей Мишель, ее женой и их ребенком".

Рози О’Доннелл и Мишель Раундс. Фото: Scanpix

Рози и Мишель начали встречаться в 2011 году и поженились в июне 2012 года. Они расстались в ноябре 2014 года, а на развод Рози подала в феврале 2015 года.

Через семь месяцев после женитьбы Рози и Мишель взяли приемную дочь Дакоту, которой сейчас 4 года. Мама Мишель опубликовала заявление: "Мы були бы признательны, если бы кто-то захотел помочь Центру по профилактике суицидов. В этом мире так много людей, у которых есть демоны. Они думают, что самоубийство – единственный выход...".