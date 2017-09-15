«Татушка» Юлия Волкова привела в восхищение фанатов, став рыжей (ФОТО)

На своей странице в соцсети Юлия часто рассказывает о том, как она ухаживает за собой, какие процедуры делает у косметолога и какими масками для лица пользуется. На днях она преобразилась до неузнаваемости. Волкова не просто коротко подстриглась, но впервые экстремально перекрасилась и стала огненно-рыжей.

«Вот это ничесе», «Очень круто», «Вау превосходно», «Что-то новое», «Кардинальненько», - пишут поклонники. Большинству подписчиков понравился новый цвет волос певицы, другие посчитали, что ей больше шло быть жгучей брюнеткой. «Зачем искать рыжую, если ей можно стать», — пошутил один из поклонников певицы. Многие также отмечают, что ждут от артистки новых песен.