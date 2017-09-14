Эстонская певица готовится лечь под нож: все будет в порядке...
14 сентября 2017 г., 15:29
В своем видео-блоге эстонские музыканты Лийна Ариадне Педаник и Мартти Халлик рассказали о своем новом проекте, а также поделились новостями: в скором времени девушке предстоит операция.
«С самого начала конкурса Eesti Laul у меня болит спина: в конце июня посетила врача и на прошлой неделе выяснилось, что у меня проблема с межпозвоночным диском – он выскочил», – поделилась Ариадне.
Теперь девушка готовится к операции, а Мартти ее подбадривает: «Ничего сложного. Все будет в порядке».