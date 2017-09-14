Эстонская певица готовится лечь под нож: все будет в порядке...

«С самого начала конкурса Eesti Laul у меня болит спина: в конце июня посетила врача и на прошлой неделе выяснилось, что у меня проблема с межпозвоночным диском – он выскочил», – поделилась Ариадне.

Теперь девушка готовится к операции, а Мартти ее подбадривает: «Ничего сложного. Все будет в порядке».