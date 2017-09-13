Не узнать! Секс-символ Comedy Woman рассекретила свою внешность без пластики

32-летняя Екатерина Варнава сумела вызвать заметную активность в соцсетях, опубликовав в своем блоге фото 12-летней давности. Этот снимок сама Варнава совместила с фотографией, сделанной совсем недавно, пишет Medikforum.

Неизвестно, было ли это осознанной попыткой побудить фолловеров к дискуссии по поводу пластики, но в любом случае мимо общественности коллаж не прошел.

Действительно, при сопоставлении кадров 2005 и 2017 года в глаза бросаются разительные перемены, произошедшие с лицом комедиантки. Форма носа, губ, бровей изменилась, и вряд ли только за счет искусного макияжа.

Многие Интернет-пользователи сошлись во мнении, что артистка не просто изменилась за двенадцать лет, а стала выглядеть совершенно другим человеком, превратившись из пышнотелой брюнетки в худую гламурную блондинку с традиционными «пельменями» на лице.

Пост артистки за короткое время собрал более 80 тысяч «лайков». Вероятно, Екатерина того и добивалась. Свои снимки она сопроводила провокационной подписью: «Выкладывай, каким ты был в 2005 году и какой ты сейчас. Передай эстафету друзьям или знакомым. Давай всей страной вспомним лучшие годы!».