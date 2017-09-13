Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ЗвездыМузыкаЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Не узнать! Секс-символ Comedy Woman рассекретила свою внешность без пластики

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Екатерина Варнава | ФОТО: Instagram.com/kativarnava

Известная российская комедийная актриса Екатерина Варнава, ставшая в свое время яркой звездой популярного шоу Comedy Women, неоднократно опровергала утверждения о том, что она прошла через серьезную коррекцию внешности у пластических хирургов. Но на днях она показала подписчикам, как в реальности выглядела в начале своей карьеры.

32-летняя Екатерина Варнава сумела вызвать заметную активность в соцсетях, опубликовав в своем блоге фото 12-летней давности. Этот снимок сама Варнава совместила с фотографией, сделанной совсем недавно, пишет Medikforum.

Неизвестно, было ли это осознанной попыткой побудить фолловеров к дискуссии по поводу пластики, но в любом случае мимо общественности коллаж не прошел.

Действительно, при сопоставлении кадров 2005 и 2017 года в глаза бросаются разительные перемены, произошедшие с лицом комедиантки. Форма носа, губ, бровей изменилась, и вряд ли только за счет искусного макияжа.

Многие Интернет-пользователи сошлись во мнении, что артистка не просто изменилась за двенадцать лет, а стала выглядеть совершенно другим человеком, превратившись из пышнотелой брюнетки в худую гламурную блондинку с традиционными «пельменями» на лице.

Пост артистки за короткое время собрал более 80 тысяч «лайков». Вероятно, Екатерина того и добивалась. Свои снимки она сопроводила провокационной подписью: «Выкладывай, каким ты был в 2005 году и какой ты сейчас. Передай эстафету друзьям или знакомым. Давай всей страной вспомним лучшие годы!».

Наверх