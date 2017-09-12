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Видео не для слабонервных: мужчина прыгнул с восьмого этажа в воду, но на его пути оказался пирс!

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ФОТО: Скриншот с сайта youtube.com

Сорвиголова с прозвищем 8Booth исследует Южную Калифорнию в поисках подходящего места для совершения прыжка, пишет Lifter со ссылкой на Thrillist.

Раньше он уже прыгал в бассейн из четырехметровой высоты, но сейчас 8Booth превзошел самого себя.

Наш герой вскарабкался по лестнице на крышу достаточно высокого здания. Но возвращаться назад таким же путем он не собирается. Когда он наклоняет голову, к которой прикреплена камера, мы видим внизу бухту с пирсом и пришвартованными рядом лодками.

«Что же он намерен делать?», - спрашивает себя зритель, ведь спрыгнуть вниз - это настоящее безумие. С трудом верится в то, что 8Booth сможет выжить.

Но он решил рискнуть. Вот что из этого получилось. У этого видео уже больше 8 миллионов просмотров!

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