Галерея, видео: концерт «Русского Размера» и фейерверк с лазерным шоу в Маарду собрали многотысячную аудиторию

11 сентября 2017 г., 12:40
9 и 10 сентября в Маарду прошла осенняя ярмарка, гостей развлекали известные эстонские музыкальные коллективы, а в субботу достойным завершением вечера стало выступление популярной российской группы «Русский Размер».
К ярмарке город подготовился основательно. Несмотря на не самую отличную погоду, концерт и лазерное шоу с фейерверком в субботу, 9 сентября, посетили более 5000 гостей. Поклонники «Русского Размера» активно делились своими видео в Instagram. Мы отобрали несколько роликов и спешим их показать вам.
По словам очевидцев, 9 сентября в Маарду даже образовались пробки. Вот это да!
Гостей в этот день приветствовал мэр города Маарду Владимир Архипов.
Обязательно смотрите и галерею, и видео первого дня ярмарки!