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Галерея, видео: концерт «Русского Размера» и фейерверк с лазерным шоу в Маарду собрали многотысячную аудиторию

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9 и 10 сентября в Маарду прошла осенняя ярмарка, гостей развлекали известные эстонские музыкальные коллективы, а в субботу достойным завершением вечера стало выступление популярной российской группы «Русский Размер».

К ярмарке город подготовился основательно. Несмотря на не самую отличную погоду, концерт и лазерное шоу с фейерверком в субботу, 9 сентября, посетили более 5000 гостей. Поклонники «Русского Размера» активно делились своими видео в Instagram. Мы отобрали несколько роликов и спешим их показать вам.

По словам очевидцев, 9 сентября в Маарду даже образовались пробки. Вот это да!

Гостей в этот день приветствовал мэр города Маарду Владимир Архипов.

Обязательно смотрите и галерею, и видео первого дня ярмарки!

Лихие 90ые #русскийразмер

Публикация от Just a cherry on top (@krissks)

#русскийразмер#сороченскаяярмарка#эстония#маарду

Публикация от Karina Volkova (@karina_volkova_karina)

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