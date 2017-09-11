Галерея, видео: концерт «Русского Размера» и фейерверк с лазерным шоу в Маарду собрали многотысячную аудиторию

К ярмарке город подготовился основательно. Несмотря на не самую отличную погоду, концерт и лазерное шоу с фейерверком в субботу, 9 сентября, посетили более 5000 гостей. Поклонники «Русского Размера» активно делились своими видео в Instagram. Мы отобрали несколько роликов и спешим их показать вам.

По словам очевидцев, 9 сентября в Маарду даже образовались пробки. Вот это да!

Гостей в этот день приветствовал мэр города Маарду Владимир Архипов.

Обязательно смотрите и галерею, и видео первого дня ярмарки!

Лихие 90ые #русскийразмер Публикация от Just a cherry on top (@krissks) Сен 9 2017 в 1:59 PDT