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Певица Жасмин сообщила о болезни дочери

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ФОТО: Vladimir Astapkovich/RIA Novosti

Певица оставила ребенка ради светской тусовки. А девочка расплакалась из-за поступка мамы: малышка не поняла, почему ее не взяли на море.

Певица Жасмин сияет на красной дорожке "Новой волны", позирует фотографам, раздает интервью, меняет наряды и блещет на сцене. А дома ее ждет пятилетняя дочь Маргарита. Девочка серьезно больна, поэтому составить компанию звездной матери не смогла, сообщают Dni.

"Я хотела взять детей с собой в Сочи, но Маргарита сильно заболела. Пришлось поменять планы и на "Новую волну" ехать одной, а дочку оставить в Москве, – рассказала певица Dni.Ru. – Маргарита увидела в Instagram у Филиппа Киркорова, что его дочь Алла-Виктория приехала на конкурс с ним. Увидела и очень расстроилась, ведь они ходят в один детский садик и дружат. "Мамочка, ну почему же Алла-Виктория там, а я в Москве?" – хныкала дочка. А ей объяснила: "Ты же с высокой температурой и кашлем. Должна понимать, что ехать со мной не могла".

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