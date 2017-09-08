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Фото: Оксана Акиньшина выставила грудь напоказ

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Оксана Акиньшина. | ФОТО: Scanpix

Оксана Акиньшина отправилась отдыхать в теплую страну. Оттуда популярная актриса поделилась с фанатами пикантными фотографиями, пишет Дни.ру.

Оксана Акиньшина крайне редко выкладывает фотографии на своей официальной страничке в социальной сети Instagram, поэтому каждая новая публикация расценивается поклонниками актрисы на вес золота. А уж новые снимки, сделанные Оксаной в отпуске, и вовсе произвели фурор. Ведь на одном из кадров Акиньшина крупным планом запечатлела свой бюст. "Как хотелось отдыхать , ну почти получилось", – коротко сообщила подписчикам актриса.

Поклонники пришли в неописуемый восторг от груди Акиньшиной в маленьком красном бюстгальтере.

Напомним, в последних числах января Оксана Акиньшина родила третьего ребенка. Популярная актриса подарила мужу, продюсеру Арчилу Геловани дочь. Малышка появилась на свет в госпитале "Лапино". По предварительным данным, роды в элитной подмосковной клинике обошлись Акиньшиной в 930 тысяч рублей. Славится эта организация тем, что помимо хорошего сервиса, гарантирует будущим мамам полную конфиденциальность. Там запрещены фото– и видеосъемка посторонними лицами.

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