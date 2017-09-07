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Ого! Вот почему иллюминаторы в самолете имеют закругленную форму

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Самолет. Фото иллюстративное. | ФОТО: Panther Media/Scanpix

Круглые окошки иллюминаторов в самолете прекрасно выглядят на снимках в Инстаграм, но спроектированы они такими совсем не для красоты!

Овальная форма помогает самолету слегка расширяться, поднимаясь на высоту 9000 метров. В противном случае самолет просто бы треснул под давлением, пишет Маркетиум.

Благодаря этим окошкам мы не чувствуем на таких высотах турбулентность, а если и чувствуем, то в значительно меньшей степени.

Но, что бы произошло, если бы окна в самолете не были скругленными? Кабина просто бы развалилась на куски! Так и произошло с одним из рейсов в 1950-х годах, когда две британские «Кометы» развалились прямо в полёте, став причиной гибели в общей сложности 56 человек.

Эксперты понятия не имели, почему конструкция самолета разваливается, пока не протестировали структуру путем многократной симуляции давления на кабину. Поэтому в следующий раз, садясь в самолет, подумайте о тех, благодаря кому вы остаетесь в живых после полета!

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