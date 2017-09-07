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Упс... 27-летняя супермодель переборщила с разрезом на платье (ФОТО)

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27-летняя новозеландская топ-модель и подруга Кристен Стюарт Стелла Максвелл продемонстрировала откровенный образ.

Стелла стала гостьей кинофестиваля в Венеции. На премьере фильма "Мама" Максвелл блистала в шелковом наряде бледно-розового цвета от Twinset.

Из-за чересчур высокого разреза модели пришлось следить за своим платьем, пишет Сегодня.

На красной дорожке Стелла аккуратно прикрывала разрез, чтобы не показать лишнего.

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