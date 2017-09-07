12 символов из ваших снов, которые нельзя игнорировать

Церковь в этом вопросе на удивление солидарна с учеными: нельзя безоговорочно верить снам и не каждый сон нужно трактовать. В то же время, если вам часто снится одно и то же, имеет смысл расшифровать символическое значение сна. Будущее оно вам не предскажет, но поможет раскрыть текущее положение дел.

1. Коробки

Коробки — это секреты и тайное разочарование. Скорее всего, вы боитесь, что от вас что-то скрывают или сами пытаетесь утаить что-то. Скажем даже больше: вы узнаете страх в лицо, если заглянете в коробку. Если коробка оказалась пустой, это говорит о скрытом страхе быть разочарованным и обманутым.

2. Падение

Говорят, что когда во сне падают дети, они растут. Возможно, таким образом ваше подсознание хочет сказать вам о том, что жизнь выходит из-под контроля. Вполне вероятно, вы боитесь провалов в планах, и ваши необдуманные поступки вернутся к вам бумерангом. Но не бойтесь, вам просто нужно поработать над самоконтролем и спокойствием.

3. Коты

Не важно, любите ли вы котов в реальной жизни или нет, но во сне коты — мощный символ. Это легкий намек на то, что в вашей жизни не хватает женского начала. Если вы мужчина, то настало время подумать о глубоких и прочных отношениях, если женщина — углубиться в себя и познать свою истинную женскую натуру.

4. Зубы

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Зубы чаще всего снятся как кошмар — то они выпадают, то ломаются, то еще что-нибудь. Кроме того, что зубы во сне могут быть показателем ваших проблем со стоматологией, они символизируют ваш страх перед старением и даже смертью. Во-вторых, это может говорить о том, что вы чересчур помешаны на внешности и напрочь забываете о здоровье, пишет Маркетиум.

5. Муравьи

На базовом уровне сновидение с муравьями означает, что вы чем-то раздражены. Еще это может говорить о вашем интересе к командной работе. Скорее всего, вы из тех людей, которые очень ценят семью и узы дружбы.

6. Волосы

Волосы во сне символизируют вашу неуверенность в собственной привлекательности, и над этим стоит поработать. Чем длиннее волосы, тем выше ваш статус в собственных глазах. Сны о длинных волосах также говорят о желании свободы. Пора вам снять блоки и разрешить себе быть немного спокойнее, свободнее и счастливее.

7. Вода

Водоемы и вода в сновидениях говорят о том, что вы крайне амбициозный человек, чьи цели выходят далеко за пределы целей большинства. У вас есть новые идеи, и ради них вы готовы рискнуть. Это немного страшно, но стоит попробовать. Если вам снится вода, значит, вам нравится, когда дела текут свободно и легко, без лишних зазубрин.

8. Полет

Всем людям время от времени снятся яркие, фантастические сны, в которых они с лёгкостью отрываются от земли. Это говорит о том, что вы можете сделать смелый выбор в жизни. В то же время в текущий момент на вас навалилось слишком много всего, и освобождение вы получаете, лишь засыпая. Вам не только хочется улететь от проблем, вам хочется воспарить над ними.