12 символов из ваших снов, которые нельзя игнорировать

Сон — это тонкая и до конца не изученная сфера нашего мышления, в которой могут происходить просто невообразимые вещи. Издавна люди интересовались снами, пытались их толковать и стремились узнать по ним будущее.
Церковь в этом вопросе на удивление солидарна с учеными: нельзя безоговорочно верить снам и не каждый сон нужно трактовать. В то же время, если вам часто снится одно и то же, имеет смысл расшифровать символическое значение сна. Будущее оно вам не предскажет, но поможет раскрыть текущее положение дел.
1. Коробки
Коробки — это секреты и тайное разочарование. Скорее всего, вы боитесь, что от вас что-то скрывают или сами пытаетесь утаить что-то. Скажем даже больше: вы узнаете страх в лицо, если заглянете в коробку. Если коробка оказалась пустой, это говорит о скрытом страхе быть разочарованным и обманутым.
2. Падение
Говорят, что когда во сне падают дети, они растут. Возможно, таким образом ваше подсознание хочет сказать вам о том, что жизнь выходит из-под контроля. Вполне вероятно, вы боитесь провалов в планах, и ваши необдуманные поступки вернутся к вам бумерангом. Но не бойтесь, вам просто нужно поработать над самоконтролем и спокойствием.
3. Коты
Не важно, любите ли вы котов в реальной жизни или нет, но во сне коты — мощный символ. Это легкий намек на то, что в вашей жизни не хватает женского начала. Если вы мужчина, то настало время подумать о глубоких и прочных отношениях, если женщина — углубиться в себя и познать свою истинную женскую натуру.
4. Зубы
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Зубы чаще всего снятся как кошмар — то они выпадают, то ломаются, то еще что-нибудь. Кроме того, что зубы во сне могут быть показателем ваших проблем со стоматологией, они символизируют ваш страх перед старением и даже смертью. Во-вторых, это может говорить о том, что вы чересчур помешаны на внешности и напрочь забываете о здоровье, пишет Маркетиум.
5. Муравьи
На базовом уровне сновидение с муравьями означает, что вы чем-то раздражены. Еще это может говорить о вашем интересе к командной работе. Скорее всего, вы из тех людей, которые очень ценят семью и узы дружбы.
6. Волосы
Волосы во сне символизируют вашу неуверенность в собственной привлекательности, и над этим стоит поработать. Чем длиннее волосы, тем выше ваш статус в собственных глазах. Сны о длинных волосах также говорят о желании свободы. Пора вам снять блоки и разрешить себе быть немного спокойнее, свободнее и счастливее.
7. Вода
Водоемы и вода в сновидениях говорят о том, что вы крайне амбициозный человек, чьи цели выходят далеко за пределы целей большинства. У вас есть новые идеи, и ради них вы готовы рискнуть. Это немного страшно, но стоит попробовать. Если вам снится вода, значит, вам нравится, когда дела текут свободно и легко, без лишних зазубрин.
8. Полет
Всем людям время от времени снятся яркие, фантастические сны, в которых они с лёгкостью отрываются от земли. Это говорит о том, что вы можете сделать смелый выбор в жизни. В то же время в текущий момент на вас навалилось слишком много всего, и освобождение вы получаете, лишь засыпая. Вам не только хочется улететь от проблем, вам хочется воспарить над ними.
9. Дорога
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Образно выражаясь, наша жизнь осложнена многими дорогами, и нужно сделать выбор. Если вам снится одна-единственная дорога, значит, вы хотите упростить свою жизнь, сделать ее более понятной. Вы — фаталист и верите, что именно выбор правильной дороги может изменить в жизни все. Так постарайтесь же сделать свой путь ярким и особенным!
10. Земля, грязь
Точно так же, как в топкой земле может застрять машина, так может застрять в обстоятельствах человек. Скорее всего, текущая жизненная ситуация вас засасывает, вы пытаетесь вырваться из нее всеми силами, что и отражается во сне.
11. Быть голым на публике
Вы далеко не единственный человек, кому снятся подобные вещи. Дело в том, что во время сна вылезают наши страхи: в частности, страх приговора, страх того, что нас будут обсуждать, судить. Чтобы победить этого монстра под кроватью, нужно начать принимать себя и научиться не реагировать на чужую критику так болезненно.
12. Зеленый сон
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Если ваш сон был полон зелени, значит, ваше эмоциональное состояние в норме. Вы любите людей, которые окружают вас и получаете то же самое в ответ. Внутри вас накопился удивительный потенциал, зажили старые раны и самое время начать этим потенциалом делиться, принимая каждый день с любовью и благодарностью. Еще одна возможная трактовка: сейчас вы находитесь в фазе душевного исцеления и разбираетесь в себе. Попросите семью и друзей помочь вам в этом, и вы заметите, что дела пошли на лад!