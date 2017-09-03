Джоли и Питт снова вместе!

Биограф семьи Анджелины Джоли и Брэда Питта Ян Гальперин сообщил, что звездная пара решила возобновить семейные отношения. Об этом пишет Корреспондент со ссылкой на издание The Sun.

По словам Гальперина, Джоли и Питт встретились у друзей дома, где не смогли сдержать слёз и моментально бросились друг к другу в объятия. Биограф отметил, что первый шаг в восстановлении отношений сделал именно Питт.

Сообщается, что пара пройдет совместный курс семейной реабилитации, чтобы вернуть свои отношения в прежнее русло. Однако актеры не планируют останавливать бракоразводный процесс.

О расколе в семье Джоли - Питт после 12 лет совместной жизни, два и которых актеры находились в законном браке, стало известно в сентябре прошлого года. По словам Джоли, Питт плохо обращался с их сыном Мэддоксом.