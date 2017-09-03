Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ЗвездыМузыкаЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Джоли и Питт снова вместе!

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Анджелина Джоли и Брэд Питт. | ФОТО: CARLO ALLEGRI/REUTERS

Голливудская пара вновь вместе, но бракоразводный процесс продолжается.

Биограф семьи Анджелины Джоли и Брэда Питта Ян Гальперин сообщил, что звездная пара решила возобновить семейные отношения. Об этом пишет Корреспондент со ссылкой на издание The Sun.

По словам Гальперина, Джоли и Питт встретились у друзей дома, где не смогли сдержать слёз и моментально бросились друг к другу в объятия. Биограф отметил, что первый шаг в восстановлении отношений сделал именно Питт.

Сообщается, что пара пройдет совместный курс семейной реабилитации, чтобы вернуть свои отношения в прежнее русло. Однако актеры не планируют останавливать бракоразводный процесс.

О расколе в семье Джоли - Питт после 12 лет совместной жизни, два и которых актеры находились в законном браке, стало известно в сентябре прошлого года. По словам Джоли, Питт плохо обращался с их сыном Мэддоксом.

Наверх