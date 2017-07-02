Вот как каждый знак Зодиака разрушает свою личную жизнь

Овен.

Вы разрушаете свою личную жизнь, влюбляясь в деструктивных людей, которые вас истощают. Причём вам кажется, что они вам нужны. Но на самом деле это вы нужны им: они пользуются вашим саморазрушением в своих корыстных целях.

Телец.

Вы разрушаете свою личную жизнь, отказываясь рисковать. Вы слишком боитесь быть отвергнутыми, потому с вами такое уже случалось в прошлом.

Вы соглашаетесь на доступные варианты, потому что так безопаснее. Но вы заслуживаете партнёра, который вас чуть-чуть пугает, а не безопасный и неинтересный вариант.

Близнецы.

Вы разрушаете свою личную жизнь, обманывая самих себя. Вы не признаётесь себе в том, чего действительно хотите. Ваша неспособность принять решение парализует вас, и вы боитесь расстаться с неподходящим партнёром и начать искать другого.

Рак.

Вы разрушаете свою личную жизнь, не задаваясь вопросом, чего вы ждёте от партнёра. В отношениях есть два человека, и оба должны и брать, и давать; когда один всё время даёт и молчит о своих потребностях, он в итоге начинает ненавидеть другого.

Стараться ублажить других — это хорошо, но немного здорового эгоизма не помешает.

Лев.

Вы разрушаете свою личную жизнь, скрывая свои чувства. Вы думаете, что эмоции — признак слабости. Вы уверены, что слёзы и уязвимость — это ненормально.

Вы отмахиваетесь от подобных чувств, потому что не умеете их выражать. В результате вас привлекают очень эмоциональные люди, но проблема в том, что вы их не понимаете и не удовлетворяете эмоционально.

Дева.

Вы разрушаете свою личную жизнь, пытаясь найти идеального партнёра. У вас в голове есть список требований, которому никто не соответствует.

Как бы кто ни старался и ни любил вас, вы ищите в других то, чего вам не хватает в самих себе. Прежде чем вы сможете принять другого человека, вам нужно научиться принимать себя.

Весы.

Вы разрушаете свою личную жизнь, не видя истинной сущности людей. Вам хочется верить, что у всех вокруг добрые намерения, и когда вы влюбляетесь в злонамеренных людей, то в упор этого не замечаете.

Скорпион.

Вы разрушаете свою личную жизнь, не подпуская людей близко и даже не давая им шанса. Вы доверяете только себе. Это неплохо, но, отталкивая хороших людей из страха показаться уязвимыми, вы лишаете себя эмоций, которые никто кроме вас не считает проявлением слабости.

Стрелец.

Вы разрушаете свою личную жизнь, думая, что вам всегда необходимо быть сильной половинкой в отношениях. Вы красивы не только внешне: многих очаровывает ваша внутренняя сущность. Но вы считаете, что всё должны делать самостоятельно.

Нет ничего зазорного в том, чтобы иногда просить о помощи. Для этого и нужен партнёр. Вы слишком долго были сильными.

Козерог.

Вы разрушаете свою личную жизнь, придавая большее значение мнению окружающих о вашем партнёре, чем самому партнёру. Если вам с ним хорошо, то этого должно быть достаточно.

Водолей.

Вы разрушаете свою личную жизнь, пытаясь использовать людей для заполнения пустот в своём сердце. Это не помогает, и вы скачете от партнёра к партнёру.

Поймите, что как бы люди вас ни любили и ни ценили, в первую очередь вы должны полюбить себя сами.

Рыбы.

Вы разрушаете свою личную жизнь, снова и снова привязываясь к людям, которые вас обижают. Делать одно и то же, ожидая других результатов, — это безумие.

Ваша главная ошибка — это ваш выбор партнёров. Вы заслуживаете гораздо большего!