Гражданская жена Олега Яковлева прокомментировала слухи о СПИДе

Через день после смерти экс-солиста «Иванушки International» Олега Яковлева в Сети начали активно обсуждать причины, которые вызвали скоропостижную смерть артиста. Певцу было 47 лет. По версии врачей, у мужчины остановилось сердце. Последние сутки звезда был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Из-за цирроза печени, который усугублял ситуацию, медикам не удалось его спасти.

Позднее источник в медицинских кругах сообщил журналистам одного из изданий, что Яковлев был болен СПИДом. Именно из-за иммунодефицита, как утверждает ресурс, у артиста и начались проблемы с сердцем. «СтарХит» связался с избранницей Олега, Александрой Куцевол, чтобы прояснить ситуацию.

«Я буду судиться с такими изданиями. Я сейчас очнусь от всего и займусь этим вопросом. Это за гранью. Они даже писали, что я покончила с собой. Ужасные слухи», - поделилась Александра со «СтарХитом».

Напомним, что Олег и Саша жили вместе около пяти лет. Девушка работала менеджером артиста и занималась его продюсированием. Сейчас на плечи избранницы ушедшего из жизни певца легли заботы о кремации. По словам Куцевол, именно так хотел Олег. Церемония прощания с Яковлевым состоится в субботу. Об этом отдельно сообщается на странице артиста в социальной сети.

«Все мы молились о его выздоровлении. Теперь - об упокоении его души. Прощание с другом и артистом состоится 1-го июля в 12:00 в Троекуровском доме Некрополь», - говорится в посте.