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Самая знаменитая эстонка в Instagram: догадываетесь, в чем причина ее успеха в Сети?

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ФОТО: Instagram

Анетт Велсберг – фотограф и блогер из Эстонии. На ее блог в социальной сети Instagram подписано более 200 000 пользователей, а ее приложение для мобильных телефонов Deliciously Vegan by Anett Velsberg, где Анетт публикует вегетерианские рецепты, использует более 10 000 людей по всему миру.

Instagram

«Я фотограф и стилист из Эстонии. Живу сейчас в Кейптауне, но часто путешествую по всему миру», - рассказывает Анетт.

В своем микроблоге в Instagram Анетт публикует аппетитные снимки разнообразных блюд.

Смотрите фото!

* Spelt pancakes this morning. Have a beary lovely weekend, people

A post shared by Anett Velsberg (@anettvelsberg) on

* Oodles of noodles in oodles of hot spicy Thai red curry broth. The recipe for this is on the blog

A post shared by Anett Velsberg (@anettvelsberg) on

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