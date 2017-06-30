Самая знаменитая эстонка в Instagram: догадываетесь, в чем причина ее успеха в Сети?

Анетт Велсберг – фотограф и блогер из Эстонии. На ее блог в социальной сети Instagram подписано более 200 000 пользователей, а ее приложение для мобильных телефонов Deliciously Vegan by Anett Velsberg, где Анетт публикует вегетерианские рецепты, использует более 10 000 людей по всему миру.