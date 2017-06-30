Самая знаменитая эстонка в Instagram: догадываетесь, в чем причина ее успеха в Сети?

30 июня 2017 г., 16:57
Анетт Велсберг – фотограф и блогер из Эстонии. На ее блог в социальной сети Instagram подписано более 200 000 пользователей, а ее приложение для мобильных телефонов Deliciously Vegan by Anett Velsberg, где Анетт публикует вегетерианские рецепты, использует более 10 000 людей по всему миру.
«Я фотограф и стилист из Эстонии. Живу сейчас в Кейптауне, но часто путешествую по всему миру», - рассказывает Анетт.
В своем микроблоге в Instagram Анетт публикует аппетитные снимки разнообразных блюд.
Смотрите фото!