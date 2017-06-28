Андрей Губин отказался делать тест на ДНК, назвав внебрачного сына самозванцем

Правда, несмотря на то, что 21-летний Максим похож на 43-летнего Андрея Губина, как две капли воды, кумир 90-х так и не признал парня, а также отказался сделать тест на ДНК, пригрозив съемочной группе проекта и юноше судом.

Молодой человек, который всю жизнь мечтал о том, чтобы познакомиться со своим отцом, о котором ему рассказывала мама, совершенно не держит обиду на артиста. Максим подчеркнул, что не преследовал цели заработать себе пиар, который был бы не лишним, учитывая то, что парень пишет музыку и поет:

"В общем, я доволен, но не обошлось без обмана. Нам сказали, что пробы для ДНК-анализа уже были взяты у Андрея, а по факту оказалось, что нет. Я пришел на программу не за славой и пиаром, как многие склонны полагать. Я хотел повидаться с Андреем, посмотреть на реакцию. Обиды у меня нет. Он поступил так, как посчитал нужным. Немного расстраивает тот факт, что в негативном свете попытались выставить мою семью, но многие меня поддерживают до сих пор. Мне очень приятно".

Поведение Андрея Губина в данной ситуации поддержала его бывшая пассия, певица Юлия Беретта. По мнению экс-избранницы музыканта, который до сих пор не женат, Максим преследовал свои личные цели, идя на эфир программы:

"Насколько мне известно, тест Андрей делать не планирует. И я думаю, что в этом нет никакого смысла. Не знаю, как эту историю смонтировали и преподнесли зрителю передачи. В ней нет абсолютно никакой логики, все высосано из пальца. Мальчик в реальной жизни на Андрея не похож вообще. Он просто начинающий певец и ему нужен пиар".