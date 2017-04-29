СУПЕР-РОЗЫГРЫШ! Не упустите шанс выиграть суши с доставкой на дом

Не представляете свою жизнь без японской кухни? Главный развлекательный портал Эстонии на русском языке – Limon.ee – совместно с Bonsai Sushi подарит вам массу незабываемых наслаждений! Да-да, в этот раз мы определим двух счастливчиков, одному из которых достанется главный приз – комплект Combo Americana, а второму – комплект Combo mini. Более того, призы победителям совершенно бесплатно доставят в любую точку Таллинна!

Комплект Combo Americana (на фото ниже), включающий в себя маки California, Arizona, Florida и Miami:

Комплект Combo Americana. Фото: Bonsai sushi

Комплект Combo mini (на фото ниже), состоит из маков California, Futomak, классических маков с лососем, классических суш с тигровой креветкой и запеченных суш с лососем:

Комплект Combo mini. Фото: Bonsai sushi

Команда Bonsai Sushi имеет многолетний опыт в сфере японской кухни и занимается своим любимым делом уже более шести лет, завоевав не только желудки, но и сердца жителей столицы!

Чтобы выиграть один из комплектов...

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Поделитесь этой публикацией со своими друзьями, иначе вы не сможете в случае победы получить приз, и он достанется тому, кто публикацией поделился;

Напишете в комментариях к этому сообщению имя друга/подруги, с кем вместе будете уплетать суши!

Внимание! 6 мая мы определим двух победителей, один из которых получит комплект Combo Americana, а другой – Combo mini. Ждите результатов конкурса.

Соблюдение всех условий игры внимательно проверяется работниками портала Limon.ee. Удачи в розыгрыше!