Что нельзя держать в доме: десять вещей, которые притягивают неприятности

Для этого важно своевременно избавляться от вещей, которые накапливают отрицательную энергетику, пишет Клубер.

Частой причиной домашнего разлада является загрязнение потоков энергии. Если в ваш дом перестал приносить радость, стал местом, где преобладают отрицательные эмоции, а усталость лишь накапливается, обратите внимание на вещи. Возможно, именно они являются источниками вашего душевного и физического дискомфорта.

Старые предметы гардероба

Одежда — наиболее вероятный источник негативной энергетики. Известный экстрасенс Фатима Хадуева рассказала об энергетике старых вещей. Они способны сохранять эмоции людей, поэтому вещи, в которых вас постигла неудача или неприятность, подлежат утилизации. Это касается и испорченной одежды: старая и рваная обувь не принесет в жизнь финансового благополучия. Тщательно переберите гардероб и избавьтесь от лишних предметов — таким образом вы сможете очистить энергетику дома и заодно избавитесь от ненужного хлама, засоряющего пространство.

Посуда и кухонная утварь

Любая хозяйка знает, что тарелки и чашки со сколами выглядят не эстетично и собирают большое количество микробов. Вдобавок эти предметы обладают мощной отрицательной энергетикой и влияют на дальнейшую судьбу. Домовой, хранитель семейного уюта, не будет помогать нерадивым людям, чей дом наполнен старыми и непригодными сковородками, кастрюлями и залежами битой посуды, которая отложена для возможного дальнейшего использования. Смело избавляйтесь от всего, что привлекает негатив. После тщательной ревизии и избавления от хлама вы сами почувствуете, как положительная энергия начинает циркулировать в доме.

Растения

Почти в каждом доме есть живые растения, но не все из них приносят счастье. Особой энергетикой обладают вьющиеся цветы. Плющ способен высасывать жизненную энергию и притягивать к себе разного рода неприятности. Такие растения негативно влияют на домашний уют. Однако если посадить их снаружи, то они будут защищать дом от недоброжелателей. Сухие растения тоже обладают отрицательной энергетикой, поэтому если в вашем доме присутствует высушенный камыш, задумайтесь, а так ли важно это украшение. Лучше избавиться от потенциального вредителя и вместо него использовать лечебные травы. Полынь, например, является отличным средством от всевозможного отрицательного влияния.

Вещи усопшего

Тонкая грань, соединяющая наш мир с потусторонним, способна открываться и пропускать энергию извне. Известным фактом является то, что многие души сильно связаны с миром живых и способны задерживаться в нашем пространстве. Не каждая душа после смерти остается праведной. Некоторые из них в силу различных причин ожесточаются и могут доставить массу неприятностей. Поэтому вещи, с которыми был связан покойный, лучше отнести в храм и не держать их у себя в жилище.

Вещи прежних хозяев

Часто при переезде мы обнаруживаем позабытые или ненужные вещи, оставленные прошлыми владельцами. Они хранят их энергетику и значительно влияют на окружающее пространство. Обезопасить себя и быть уверенным в защите родных стен поможет избавление от этих предметов. Обратитесь к предыдущим владельцам — возможно, они заберут забытое. Если вы не знаете прежних хозяев или они отказываются забирать оставленное, избавьтесь от их имущества. Никто не знает, какую энергию несут эти вещи, поэтому обезопасить себя не помешает.

Бутылки, макулатура и прочий мусор

Часто в домах можно встретить большое количество старых журналов или газет, а также пластиковых и стеклянных бутылок. Этот хлам наводняет квартиры и балконы и редко используется. Такие вещи не только захламляют полезное пространство, но притягивают в дом нищету и частые конфликты. Постарайтесь избавиться от этих предметов.

Избавляйтесь от всего ненужного в доме и не бойтесь перемен. Накопленный годами бытовой мусор не дает положительной энергии циркулировать в пространстве и очищать его от негативных проявлений. Все, что имеет отношение к плохим событиям в вашей жизни, не принесет радости. Вы будете снова переживать негативные эмоции при взгляде на эти предметы. Сделайте свою жизнь уютной, а жилище — местом силы для своей семьи. Очищайте дом от негатива, и вы почувствуете, как он отвечает вам благодарностью и придает внутренних сил.

Очищение собственной энергетики также важно, ведь каждый день мы сталкиваемся не только с положительными эмоциями. Частые контакты с озлобленными людьми, неизвестными предметами и завистниками способны оставить след на биополе, поэтому обезопасьте себя со всех сторон и живите полной позитива жизнью.