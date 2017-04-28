Без цензуры: абсолютно голая эстонская певица снялась для журнала, но это еще не все…
Мы такого не ожидали!
28 апреля 2017 г., 15:45
Эстонская певица Ленна Куурмаа стала героиней рубрики «Keha lugu» в журнале Anne ja Stiil, которому не только дала интересное интервью, но и приняла участие в крайне откровенной фотосессии, пишет Elu24.
На черно-белом снимке, украсившем разворот журнала, Ленна позирует полностью обнаженной. Интимные места певицы прикрывает только полотно для танца.
В интервью Ленна призналась, что в процессе подготовки к конкурсу Eesti Laul она посещала уроки воздушной акробатики.
Смотрите фото!
Lenna poseerimas «Keha lugu» rubriigis / «Anne ja Stiil»