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Без цензуры: абсолютно голая эстонская певица снялась для журнала, но это еще не все…

Мы такого не ожидали!

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ФОТО: Instagram

Эстонская певица Ленна Куурмаа стала героиней рубрики «Keha lugu» в журнале Anne ja Stiil, которому не только дала интересное интервью, но и приняла участие в крайне откровенной фотосессии, пишет Elu24.

На черно-белом снимке, украсившем разворот журнала, Ленна позирует полностью обнаженной. Интимные места певицы прикрывает только полотно для танца.

В интервью Ленна призналась, что в процессе подготовки к конкурсу Eesti Laul она посещала уроки воздушной акробатики.

Смотрите фото!

Lenna poseerimas «Keha lugu» rubriigis / «Anne ja Stiil»

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