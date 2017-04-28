Без цензуры: абсолютно голая эстонская певица снялась для журнала, но это еще не все…

На черно-белом снимке, украсившем разворот журнала, Ленна позирует полностью обнаженной. Интимные места певицы прикрывает только полотно для танца.

В интервью Ленна призналась, что в процессе подготовки к конкурсу Eesti Laul она посещала уроки воздушной акробатики.

Смотрите фото!