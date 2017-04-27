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На рабочем столе Дональда Трампа есть красная кнопка. Угадай-ка, для чего она!

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Дональд Трамп за столом с красной кнопкой. | ФОТО: Andrew Harnik/AP/Scanpix

Информационное агентство Associated Press недавно опубликовало статью об итогах 100-дневного президентства Дональда Трампа.

В тексте имеется упоминание о странной красной кнопке, которая размещена на рабочем столе главы государства. Возникает вопрос: для чего она используется? Пишет Ofigenno.com.

Деревянная подставка с красной кнопкой размещена в Овальном кабинете Белого дома.

Стоит отметить, красная кнопка была и у предшественников Трампа.

Но 45-й президент США нашел ей очень необычное применение...

А ты уже догадался для чего эта кнопка?

Оказывается, если на нее нажать, в кабинет входит дворецкий со стаканом «Кока-Колы».

Что же, производители «Кока-Колы» ликуют... Как говорится, у каждого публичного человека свои причуды, Дональд Трамп — не исключение.

Расскажи свом друзьям о секрете красной кнопки в личном кабинете Дональда Трампа с помощью кнопки «Поделиться».

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