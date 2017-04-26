Взгляните, какие красотки работают в наших офисах! В Таллинне выбрали лучшего секретаря Эстонии
26 апреля 2017 г., 17:13
Вчера вечером в столичном «Котле культуры» выбирали "Лучшего секретаря Эстонии-2017".
Лучшим секретарем была признана Вирге Мартин из отдела по производству дверей AS Saku Metall. Остальные финалистки также получили дипломы и подарки.
/ Pressiforo
Это яркое мероприятие проходит в Таллинне уже шестой год, и приурочено оно к Международному дню секретаря. Смотрите галерею, как прошел вчерашний праздник!