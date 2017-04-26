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Однажды я оказалась в странной гостинице в самом опасном районе города. Этот трюк спас мне жизнь

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ФОТО: Likeni.info / Instagram

Всегда ли вы чувствуете себя в полной безопасности в гостинице или дома? Иногда подозрительной кажется старая дверь, которая, похоже, надежно не запирается…

А иногда беспокойство вызывает непонятный шум, доносящийся с улицы. Последнее, что вы хотите — это чтобы неожиданно в комнату проник вор. Поэтому в следующий раз, когда почувствуете необъяснимую тревогу за свою безопасность, попытайтесь исправить ситуацию легким, изящным трюком, пишет Likeni.info.

Всё очень просто. Возьмите стакан и повесьте его на ручку двери. Второй стакан поставьте сверху.

Если кто-то попытается открыть дверь, стаканы упадут на пол. Шум не только разбудит вас, но и напугает злоумышленника.

Преимущества этой примитивной системы сигнализации налицо. Стаканы всегда доступны, и установить их не составляет никакого труда. Единственное неудобство — если кто-то попытается открыть дверь, стаканы упадут и разобьются. А это значит, что на полу останутся осколки, а у вас будет на два стакана меньше. Но это не так плохо по сравнению с тем, что ваши ценности могли стать добычей злоумышленника!

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