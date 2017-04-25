«Папина внешность и взгляд мамин»: поклонники любуются 18-летней дочерью Агутина и Варум

На днях Леонид Агутин опубликовал в своем Инстаграме новое фото младшей дочери Лизы, которое лаконично подписал ее именем, сопроводив пост смайликом в виде сердца.

На фото юная красавица, которая взяла от своих родителей все самое лучшее, позирует как настоящая модель. Выразительные глаза девушки подчеркивают «кошачьи» стрелки, а волнистые волосы красиво развевает ветер, передает TVNet.

A post shared by Леонид Агутин (@agutinleonid) on Apr 20, 2017 at 4:48am PDT

Снимок сразу же понравился многочисленным фолловерам Леонида, которые принялись делать его младшей дочери комплименты, а также отмечать, что она поразительно похожа как на маму, так и на папу.

«Красавица! Такое тонкое сочетание и мамы и папы!!!», «И на маму и на папу! 50/50!», «Всего по чуть чуть от прекрасных родителей взяла! Чудесная доча», «Боже, какая красавица! Сколько глубины в глазах!», «Тот случай, когда ребенок одинаково похож и на папу и на маму», «Мама и папа в одном лице, красавица», «Леонид, удивительно, насколько ровно пополам Ваша дочь взяла от Вас и Анжелики!!», «Выросла красавица!!! В ней папина внешность и взгляд мамин! (орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. ред.)», — выразили свое единогласное мнение подписчики.