Вот это да! 91-летняя Елизавета II примерила вещи Рианны

В прошлую пятницу, 21 апреля, британской королеве Елизавете II исполнился 91 год, а поздравления в ее адрес продолжают поступать до сих пор. Главы государств и монаршие особы других стран шлют традиционные открытки и букеты, а вот певица Рианна решила преподнести весьма оригинальный подарок, передает TVNet.
Фотошопом сегодня увлекаются не только редакторы глянцевых журналов и insta-girls, но и такие знаменитости, как Рианна. Нет-нет, не подумайте, что 29-летняя певица решила уменьшить себе бедра или увеличить грудь — компьютерную программу она использовала совершенно неожиданным образом.
Вчера на странице барбадосской певицы в Instagram появились забавные коллажи, главной героиней которых неожиданно для многих стала королева Елизавета II.
Монаршая особа, отметившая свой 91-й день рождения, предстала на ярких фотографиях в самых известных нарядах знаменитости. На одном из снимков она «запечатлена» в зеленой шубе и таких же ботфортах из лаковой кожи от Versace, на другом — в том самом алом меховом пальто в виде сердца от Saint Laurent Paris, на третьем — в твидовом жакете Chanel, надетом на голое тело.
Далеко не все Интернет-пользователи оценили юмор известной певицы, назвав ее «шедевры» оскорбительными. Другие же не увидели в этом ничего шокирующего и сочли снимки весьма забавными.
А что скажете вы?