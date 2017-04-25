Вот это да! 91-летняя Елизавета II примерила вещи Рианны

Фотошопом сегодня увлекаются не только редакторы глянцевых журналов и insta-girls, но и такие знаменитости, как Рианна. Нет-нет, не подумайте, что 29-летняя певица решила уменьшить себе бедра или увеличить грудь — компьютерную программу она использовала совершенно неожиданным образом.

A post shared by badgalriri (@badgalriri) on Apr 22, 2017 at 9:24am PDT

Вчера на странице барбадосской певицы в Instagram появились забавные коллажи, главной героиней которых неожиданно для многих стала королева Елизавета II.

A post shared by badgalriri (@badgalriri) on Apr 22, 2017 at 9:26am PDT

Монаршая особа, отметившая свой 91-й день рождения, предстала на ярких фотографиях в самых известных нарядах знаменитости. На одном из снимков она «запечатлена» в зеленой шубе и таких же ботфортах из лаковой кожи от Versace, на другом — в том самом алом меховом пальто в виде сердца от Saint Laurent Paris, на третьем — в твидовом жакете Chanel, надетом на голое тело.

A post shared by badgalriri (@badgalriri) on Apr 22, 2017 at 12:44pm PDT

Далеко не все Интернет-пользователи оценили юмор известной певицы, назвав ее «шедевры» оскорбительными. Другие же не увидели в этом ничего шокирующего и сочли снимки весьма забавными.

А что скажете вы?