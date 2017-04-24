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Лера Кудрявцева призналась в звездной болезни

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Лера Кудрявцева. | ФОТО: Scanpix

Известная телеведущая Лера Кудрявцева открыла своим поклонникам страшную тайну.

Она рассказала им о своей звездной болезни. По словам Леры Кудрявцевой, когда она стала популярной и начала получать большие гонорары, она стала страдать от звездной болезни. Сейчас телеведущая со смехом вспоминает тот период своей жизни, но тогда ее близким было нелегко. Лера Кудрявцева вела себя высокомерно, но не понимала этого. Но со временем ей удалось преодолеть эту ужасную неприятность, пишет 7d.org.ua.

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