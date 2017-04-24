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Койт Тооме дал сыну звучное иностранное имя

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Койт Тооме и супруга Кайя Трийса | ФОТО: Viktor Burkivski

Койт Тооме, который уже в мае этого года вместе с певицей Лаурой Пылдвере представит Эстонию на конкурсе «Евровидение» в Киеве, в этом месяце стал отцом во второй раз.

Певец признался журналу Kroonika, что мальчику дали иностранное имя Ричард. «На самом деле, имя придумали еще до рождения мальчика, – сказал Койт. – Оно всегда нам всегда нравилось».

Напомним, что Койт Тооме (38) и его супруга Кайя Трийса (31) воспитывают восьмилетнюю дочь Ребекку.

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