Койт Тооме дал сыну звучное иностранное имя

Певец признался журналу Kroonika, что мальчику дали иностранное имя Ричард. «На самом деле, имя придумали еще до рождения мальчика, – сказал Койт. – Оно всегда нам всегда нравилось».

Напомним, что Койт Тооме (38) и его супруга Кайя Трийса (31) воспитывают восьмилетнюю дочь Ребекку.