Койт Тооме дал сыну звучное иностранное имя
24 апреля 2017 г., 10:31
Койт Тооме, который уже в мае этого года вместе с певицей Лаурой Пылдвере представит Эстонию на конкурсе «Евровидение» в Киеве, в этом месяце стал отцом во второй раз.
Певец признался журналу Kroonika, что мальчику дали иностранное имя Ричард. «На самом деле, имя придумали еще до рождения мальчика, – сказал Койт. – Оно всегда нам всегда нравилось».
Напомним, что Койт Тооме (38) и его супруга Кайя Трийса (31) воспитывают восьмилетнюю дочь Ребекку.