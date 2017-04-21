Если вы просыпаетесь по ночам, чтобы сходить в туалет, прочитайте это!

Как утверждает доктор медицинских наук Рэнди Векслер, ответ имеет большое значение. По его словам, когда вы спите, увеличение притока крови к почкам может ускорить производство мочи. Так что, если вы вдруг проснётесь из-за храпа вашего партнёра, бессонницы или по какой-то другой причине, которая не имеет ничего общего с вашим мочевым пузырем, у вас всё равно может возникнуть желание посетить туалет, пишет Маркетиум.

Но если желание пописать разбудило вас посреди ночи, это не стоит игнорировать. К слову, цвет мочи также может многое рассказать о состоянии вашего здоровья.

В этой статье мы расскажем вам об основных причинах, по которым, по мнению экспертов, вам приходится посещать ночью туалет, а также подскажем, что в таких случаях делать.

1. Вы выпиваете слишком много воды перед сном

Да, это вполне очевидная причина. Но Векслер утверждает, что некоторые люди не осознают, сколько воды выпивают за несколько часов до сна и как эта жидкость может повлиять на их сон. “Я советую своим пациентам не пить воду за два часа до сна, — говорит он. Кроме того, посетите туалет прежде чем отправиться в постель. Если вы следуете этим советам, но по-прежнему продолжаете просыпаться из-за желания пописать, нелишним будет обратиться к врачу.

2. Вы употребляете алкоголь или кофеин незадолго до сна

Как алкоголь, так и кофеин могут увеличить выработку мочи, утверждает Векслер. Если вы относитесь к типу людей, которые любят насладиться перед сном чашечкой кофе или бокалом спиртного, это может стать причиной нарушения сна. Векслер рекомендует перестать употреблять любой кофеин, в том числе чай, после 6 вечера. Он также советует не употреблять алкоголь по меньшей мере за три часа до сна. Если и эти рекомендации не помогли, опять же, стоит проконсультироваться с врачом.

3. У вас низкий уровень гормонов

“При старении организма происходит естественная потеря антидиуретического гормона”, — объясняет доктор медицинских наук Тобиас Кёлер, председатель урологического отделения больницы штата Иллинойс. Этот гормон помогает вашим почкам контролировать уровень жидкости в организме. Чем его у вас меньше, тем чаще вы ходите в туалет. По словам Кёлера, естественная потеря гормонов обычно происходит после 40 лет, но зачастую её признаки проявляются гораздо позже — в возрасте 60–70 лет.

4. У вас инфекция мочевыводящих путей

Если вы женщина и вам не помогли все вышеупомянутые советы, то, по словам Векслера, наиболее вероятным виновником ночных походов в туалет может быть инфекция мочевых путей. “При инфекции во время мочеиспускания может также наблюдаться жжение и дискомфорт”, — утверждает он. Кроме того, эти ощущения будут сохраняться у вас в течение всего дня.

Гораздо реже инфекции мочевых путей подвергаются мужчины, но и у них она может вызывать чувство, что им постоянно хочется в туалет, в том числе и ночью. Жжение при мочеиспускании ни в коем случае не стоит игнорировать.