Если вы просыпаетесь по ночам, чтобы сходить в туалет, прочитайте это!

Первый вопрос, который вам задаст врач, если вы будете жаловаться на необходимость посещать туалет посреди ночи, — “вас разбудило желание сходить в туалет или вы сначала проснулись, а затем почувствовали, что хотите в туалет?”.
Как утверждает доктор медицинских наук Рэнди Векслер, ответ имеет большое значение. По его словам, когда вы спите, увеличение притока крови к почкам может ускорить производство мочи. Так что, если вы вдруг проснётесь из-за храпа вашего партнёра, бессонницы или по какой-то другой причине, которая не имеет ничего общего с вашим мочевым пузырем, у вас всё равно может возникнуть желание посетить туалет, пишет Маркетиум.
Но если желание пописать разбудило вас посреди ночи, это не стоит игнорировать. К слову, цвет мочи также может многое рассказать о состоянии вашего здоровья.
В этой статье мы расскажем вам об основных причинах, по которым, по мнению экспертов, вам приходится посещать ночью туалет, а также подскажем, что в таких случаях делать.
1. Вы выпиваете слишком много воды перед сном
Да, это вполне очевидная причина. Но Векслер утверждает, что некоторые люди не осознают, сколько воды выпивают за несколько часов до сна и как эта жидкость может повлиять на их сон. “Я советую своим пациентам не пить воду за два часа до сна, — говорит он. Кроме того, посетите туалет прежде чем отправиться в постель. Если вы следуете этим советам, но по-прежнему продолжаете просыпаться из-за желания пописать, нелишним будет обратиться к врачу.
2. Вы употребляете алкоголь или кофеин незадолго до сна
Как алкоголь, так и кофеин могут увеличить выработку мочи, утверждает Векслер. Если вы относитесь к типу людей, которые любят насладиться перед сном чашечкой кофе или бокалом спиртного, это может стать причиной нарушения сна. Векслер рекомендует перестать употреблять любой кофеин, в том числе чай, после 6 вечера. Он также советует не употреблять алкоголь по меньшей мере за три часа до сна. Если и эти рекомендации не помогли, опять же, стоит проконсультироваться с врачом.
3. У вас низкий уровень гормонов
“При старении организма происходит естественная потеря антидиуретического гормона”, — объясняет доктор медицинских наук Тобиас Кёлер, председатель урологического отделения больницы штата Иллинойс. Этот гормон помогает вашим почкам контролировать уровень жидкости в организме. Чем его у вас меньше, тем чаще вы ходите в туалет. По словам Кёлера, естественная потеря гормонов обычно происходит после 40 лет, но зачастую её признаки проявляются гораздо позже — в возрасте 60–70 лет.
4. У вас инфекция мочевыводящих путей
Если вы женщина и вам не помогли все вышеупомянутые советы, то, по словам Векслера, наиболее вероятным виновником ночных походов в туалет может быть инфекция мочевых путей. “При инфекции во время мочеиспускания может также наблюдаться жжение и дискомфорт”, — утверждает он. Кроме того, эти ощущения будут сохраняться у вас в течение всего дня.
Гораздо реже инфекции мочевых путей подвергаются мужчины, но и у них она может вызывать чувство, что им постоянно хочется в туалет, в том числе и ночью. Жжение при мочеиспускании ни в коем случае не стоит игнорировать.
5. У вас отекли ноги
Если у вас отекли ступни или ноги — это означает задержку жидкости в организме, что может заставить часто посещать туалет, когда вы ложитесь в постель. “Жидкость, которая задерживается в ногах, должна куда-то уходить, это увеличивает выработку мочи”, — объясняет Кёлер. Что в этом случае делать: за пару часов до сна поднимите ноги — это поможет жидкости в нижней части тела подняться вверх, что позволит вам избавиться от неё до того, как вы отправитесь спать.
6. Вы имеете дело с диабетом или преддиабетом
Если вы страдаете от диабета или преддиабета, ваш организм может увеличить производство мочи, чтобы очистить кровь от избытка сахара. Как и в случае с инфекцией мочевых путей (ИМП), частые мочеиспускания при диабете или преддиабете также могут наблюдаться в течение дня. Если вы к тому же всё время испытываете жажду — даже когда выпиваете много воды — это может быть признаком изменения уровня сахара в крови.
7. У вас венерическое заболевание
Некоторые заболевания, передающиеся половым путем, могут провоцировать частое мочеиспускание — например, гонорея и хламидиоз. Ощущение жжения при мочеиспускании также может говорить о венерических болезнях, хотя для людей средних лет и пожилых людей более распространённой причиной оказывается ИМП.
8. Ваша матка или яичники увеличены
Множество различных заболеваний, включая полипы матки, кисту яичников или даже рак могут привести к увеличению этих органов. Это способствует тому, что они будут давить на ваш мочевой пузырь и вызывать у вас чувство, что вам постоянно хочется писать. Поэтому лучше обратиться к врачу и исключить эти заболевания.
9. У вас пролапс мочевого пузыря
Мышцы, связки и соединительная ткань, которые формируют таз женщины, также поддерживают её мочевой пузырь и другие органы. С возрастом, а ещё чаще после рождения ребёнка, нижняя часть таза может ослабляться, из-за чего мочевой пузырь может может проскальзывать и занимать положение, которое оказывает на него давление. “При пролапсе мочевого пузыря женщинам могут помочь упражнения Кегеля, но для начала нужно его диагностировать”, — говорит Векслер.
10. У вас проблемы с простатой
Мужская простата не прекращает расти до самой смерти. При старении у мужчины могут возникнуть проблемы с предстательной железой. Увеличенная простата может задевать уретру, что затрудняет полное опустошение мочевого пузыря. Это может заставить мужчину чувствовать постоянное желание сходить в туалет. К счастья, чаще всего проблемы с мочеиспусканием, связанные с простатой, не имеют никакого отношения к раку предстательной железы. Если ваша простата увеличена, существует множество лекарств и хирургических процедур, которые помогут решить эту проблему.
Если вы следуете перечисленным советам, но продолжаете просыпаться ночью от желания сходить в туалет, лучше проконсультируйтесь с врачом, чтобы исключить упомянутые заболевания.