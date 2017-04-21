Мне 60 лет, и это растение вернуло мне зрение, удалило жир из моей печени и полностью очистило толстую кишку!

Поддержание здоровья — не простая работа. Со временем наши органы и функции организма ухудшаются, что приводит к таким проблемам, как потеря зрения или непроходимость толстой кишки. Иногда, в печени может накапливаться слишком много жира, что вызывает многочисленные проблемы, которые, безусловно, влияют на общее состояние здоровья. К счастью, есть натуральный ингредиент, который может вам помочь — свекла.
Свекла это овощ, который в основном потребляется в сыром виде или в салатах. Не многие знают, что свекла имеет многочисленные преимущества для здоровья — например, она может вывести жир из печени, предотвратить непроходимость толстой кишки и помочь вам восстановить зрение. И это еще не все! Пишет Wom-paradise.ru.
Польза свеклы для здоровья
Свекла может улучшить кровообращение и укрепить сердечно-сосудистую систему, а также она обеспечивает наш организм достаточным количеством энергии в течение дня. Этот овощ содержит бетаин и триптофан, редкие вещества, которые могут успокоить нервы и бороться со стрессом. Противовоспалительные свойства свеклы и высокое содержание антиоксидантов помогут бороться со свободными радикалами в вашем организме и улучшить общее состояние здоровья. Вот как приготовить здоровый салат из свеклы, который вы можете съедать хоть каждый день:
Ингредиенты:
- 2-3 свеклы
- 2 луковицы
- оливковое масло первого отжима
- уксус
- соль по вкусу
Инструкции:
1. Очистите свеклу и сварите ее в воде с щепоткой соли, а затем нарежьте небольшими кусочками и положите в миску.
2. Затем нарежьте лук и смешайте его со свеклой, затем добавьте оливковое масло и посолите по вкусу.
3. Заправьте салат уксусом и оставьте его в течение часа.
4. После этого вы можете наслаждаться его вкусом.
Этот удивительный салат очистит толстую кишку и печень, а также улучшит ваше зрение. Свекла очень питательна и полезна и она должна стать частью вашего ежедневного рациона!