Загадка дня: у тебя есть пять секунд, чтобы найти Валентину на «Субарике» в этом видео

По всей видимости, «Субарик» решил пойти против системы, выехать с Мустакиви-теэ на Лаагна-теэ по встречной полосе и попытаться заехать на парковку магазина Grossi.

Если в первом видео придется присмотреться, чтобы найти автомобиль, неправильно движущийся по проезжей части, то во втором видео уже всё встает на свои места. У вас есть пять секунд, чтобы найти Валентину на «Субарике». Вам это удалось?

Приятного просмотра и легкого дня желает всем водителям и не только портал Limon.ee!

Смотрите первое видео у нас! Внимание, ненормативная лексика! Попытайтесь разгадать загадку!

Второе видео смотрите в сообществе «СтопСубарик».