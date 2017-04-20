Загадка дня: у тебя есть пять секунд, чтобы найти Валентину на «Субарике» в этом видео

В различных автомобильных сообществах социальной сети Facebook стали появляться видео, на которых не сразу удается найти Валентину, водителя легендарного «Субарика». То, что сегодня произошло на Мустакиви-теэ и Лаагна-теэ, не поддается логике.
По всей видимости, «Субарик» решил пойти против системы, выехать с Мустакиви-теэ на Лаагна-теэ по встречной полосе и попытаться заехать на парковку магазина Grossi.
Если в первом видео придется присмотреться, чтобы найти автомобиль, неправильно движущийся по проезжей части, то во втором видео уже всё встает на свои места. У вас есть пять секунд, чтобы найти Валентину на «Субарике». Вам это удалось?
Приятного просмотра и легкого дня желает всем водителям и не только портал Limon.ee!
Смотрите первое видео у нас! Внимание, ненормативная лексика! Попытайтесь разгадать загадку!
Второе видео смотрите в сообществе «СтопСубарик».