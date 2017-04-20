Звезда «Нюхача» рассказал о новом остросюжетном сериале, съемки которого проходили и в Эстонии

По сюжету двенадцать старшеклассниц были похищены сразу после спортивных сборов на Кипре. Частный самолёт с девушками исчез с радаров и был обнаружен пустым – на территории радикальных исламистов в Ливии. Отец одной из похищенных – бывший сотрудник ФСБ. Понимая, что на счету каждая минута, он бросается на поиски сам. Отцы других девушек – боксёр, хакер и бывший военный, которого не сломала тюрьма, – вопреки запретам спецслужб присоединяются к опасной операции.

«По сценарию нашего кино, действие происходит в 10 или 11 странах мира, - говорит продюсер и автор сценария фильма «Отцы» Михаил Погосов. – Россия, Ливия, Египет, Ливан, Сирия, Чехия, Швеция, Эстония, Кипр… Снимали в этих государствах – правда, «Сирию» сняли на территории Армении. Когда писали титры – обнаружили невероятные цифры. В кадре у нас побывало 840 человек. Целый взвод каскадёров. Вы увидите, насколько масштабен фильм. В нашей жизни он также стал большим событием».

В фильме снимались звёзды российского кино – Иван Оганесян, Владимир Стеклов, Василий Шлыков, Константин Адаев, Максим Дахненко.

«То, что съёмки будут в Армении, решило всё»

Актёр Иван Оганесян, исполнивший роль Олега Мальцева, ответил на вопросы корреспондента РЕН ТВ на съёмочной площадке многосерийного фильма «Отцы».

- О чём история, в которой вы снимаетесь?

- Это история отцов – с историей любви, с историей семьи, с историей переживания. Это история человека, который когда-то был в спецподразделении, был военным, у него остались и знакомые там, и связи. И случилась такая беда – похитили дочь. И дальше, применяя все рычаги, все навыки, все знакомства, все-все-все, и даже чуть пережимая, он бросается на поиски. Находя новых друзей, встречаясь с врагами, - и, наверное, приятно, что не совсем однозначно у нас показаны враги, что они не на 100% плохие и «неоправдываемые» люди. Мне кажется, название «Отцы» очень объемлющее для этого фильма.

- Что общего у вас и вашего героя?

- То, что я тоже отец. То, что у меня тоже девочки, их куча. (Смеётся). И работал в симбиозе с режиссёром, Аршо Арутюняном, тоже отцом. Я вообще счастлив, что меня судьба свела с этим человеком.

- Почему решили сниматься в этом фильме?

- Ой, это армяне всё. Моя фамилия и то, что съёмки будут частично проходить в Армении, решили вообще всё на свете. (Смеётся).

- Что запомнилось со съёмок?

- Про курьёзы не вспомню. У нас очень хорошие каскадёры, Сергей Морин и Шерзод Джураев. Очень ного боёв, драк. Сергей Морин, постановщик, придумал для каждой драки свой язык. Он репетировал с нами, показывал, и это было не просто крайне увлекательно – а прямо какое-то профессиональное путешествие с каскадёрами, с этими настоящими мужчинами, которые вместе с режиссёром старались создать не просто картинку, а язык повествования. Драки были очень интересные. Художественные, как танец.