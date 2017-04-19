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Красавицу-модель облили кислотой в ночном клубе Лондона

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ФОТО: Кадр из Instagram

Модель Изабелла Фрасер стала жертвой злоумышленников, распыливших серную кислоту в лондонском ночном клубе. Девушка получила сильнейшие ожоги спины и рук.

22-летняя Изабелла приехала из Сиднея в Лондон навестить сестру, которая работает няней. Чтобы отметить встречу, девушки отправились в ночной клуб, даже не подозревая, какими последствиями это обернется.

По словам модели, когда неизвестные распылили в клубе баллончик с едкой жидкостью, она подумала, что это теракт и очень испугалась, пишет Daily Mail. "Я не могла дышать, кашляла. А потом почувствовала кислоту на своей руке", – вспоминает пострадавшая.

Затем Изабелла увидела, что опасное вещество повредило ей платье. Модель и ее сестра самостоятельно отправились в больницу, где врачи диагностировали у них обширные ожоги рук и спины. "Специалисты не установили точно, что это было за вещество, но я уверена, что теперь у меня на теле останутся шрамы. Сейчас на моей спине огромный фиолетовый след от ожога", – рассказала Изабелла английскому изданию.

Всего в тот вечер ожоги получили около десяти посетителей клуба. Все они были доставлены в ближайшие больницы, однако два человека от госпитализации отказались. На данный момент полиции удалось задержать двоих подозреваемых. По версии следствия, между посетителями клуба завязалась потасовка, в ходе которой молодые люди достали баллончики с едкой жидкостью и начали их распылять.

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