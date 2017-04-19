Десять неожиданных вещей, которые заставляют женщин хотеть секса

Вы рядом в нужное время, в нужном месте

Она только что разошлась со своим парнем и жаждет уйти в отрыв или она в романтическом настроении после фильма о любви. Какой бы ни была причина, — воспользуйтесь моментом, пишет Soulpost.ru.

Вы отлично говорите на языке тела

Язык тела очень выразителен и, если вы владеете ним досконально, — она уже готова к сексу с вами.

Вы просто ей приглянулись

Вы оказались в ее вкусе и очень сексуальны, по ее мнению. Хватит бросать друг на друга многозначительные взгляды, смело хватайте быка за рога и айда в постель!

Вы нашли общий язык

Вы умеете делать комплименты и отличный собеседник? Вам карты в руки! Ничто так не возбуждает, как партнер на одной с ней волне.

У вас шикарное тело

Помните поговорку: «Встречают по одежке…», так вот первое впечатление у женщины о вас – визуальное, и, если вы выглядите как древнегреческий бог, ваши шансы на обоюдные стоны в спальне резко повышаются.

Вы прекрасно целуетесь

Поцелуй много говорит о человеке, например, о том, насколько он страстный в постели. Так что, если вы умело владеете губами и языком – она захочет продолжить исследовать не только их, но и все ваше тело.

Вы заинтересовали ее

Женщины чрезмерно любопытны, и, если вы косвенно дали понять, что знаете несколько интересных трюков в постели или практикуете тантрический секс, вероятнее всего, она заинтересуется вашими умениями.

Вы изображаете равнодушие к сексу

Вы переходите от темы к теме, демонстрируя неподдельный интерес к ней, как к собеседнице, а не как к потенциальному сексуальному партнеру. Не сомневайтесь, такой парень не будет спать один той ночью.

Вы умеете эротично рассказывать о сексе

Навык красиво говорить – это талант, а умение красиво рассказывать о сексе – искусство. Если вы обладаете этим даром и можете возбудить девушку без участия рук — считайте, что она уже ваша.

Вы надежны

Вы пребываете в веселом состоянии духа, истинный джентльмен, с вами интересно и чувствуется сила и надежность, — это позволяет девушке чувствовать себя в безопасности. А, значит, не за горами следующий этап отношений.