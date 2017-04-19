Десять неожиданных вещей, которые заставляют женщин хотеть секса

Женщины так же легко заводятся, как и мужчины, но этому способствуют разные причины. Вот 10 из них:
- Вы рядом в нужное время, в нужном месте
Она только что разошлась со своим парнем и жаждет уйти в отрыв или она в романтическом настроении после фильма о любви. Какой бы ни была причина, — воспользуйтесь моментом, пишет Soulpost.ru.
- Вы отлично говорите на языке тела
Язык тела очень выразителен и, если вы владеете ним досконально, — она уже готова к сексу с вами.
- Вы просто ей приглянулись
Вы оказались в ее вкусе и очень сексуальны, по ее мнению. Хватит бросать друг на друга многозначительные взгляды, смело хватайте быка за рога и айда в постель!
- Вы нашли общий язык
Вы умеете делать комплименты и отличный собеседник? Вам карты в руки! Ничто так не возбуждает, как партнер на одной с ней волне.
- У вас шикарное тело
Помните поговорку: «Встречают по одежке…», так вот первое впечатление у женщины о вас – визуальное, и, если вы выглядите как древнегреческий бог, ваши шансы на обоюдные стоны в спальне резко повышаются.
- Вы прекрасно целуетесь
Поцелуй много говорит о человеке, например, о том, насколько он страстный в постели. Так что, если вы умело владеете губами и языком – она захочет продолжить исследовать не только их, но и все ваше тело.
- Вы заинтересовали ее
Женщины чрезмерно любопытны, и, если вы косвенно дали понять, что знаете несколько интересных трюков в постели или практикуете тантрический секс, вероятнее всего, она заинтересуется вашими умениями.
- Вы изображаете равнодушие к сексу
Вы переходите от темы к теме, демонстрируя неподдельный интерес к ней, как к собеседнице, а не как к потенциальному сексуальному партнеру. Не сомневайтесь, такой парень не будет спать один той ночью.
- Вы умеете эротично рассказывать о сексе
Навык красиво говорить – это талант, а умение красиво рассказывать о сексе – искусство. Если вы обладаете этим даром и можете возбудить девушку без участия рук — считайте, что она уже ваша.
- Вы надежны
Вы пребываете в веселом состоянии духа, истинный джентльмен, с вами интересно и чувствуется сила и надежность, — это позволяет девушке чувствовать себя в безопасности. А, значит, не за горами следующий этап отношений.