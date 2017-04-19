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ФОТО: Мария Захарова в мини-шортах изумила россиян

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Мария Захарова. | ФОТО: Scanpix

Официальный представитель МИД России Мария Захарова продемонстрировала подписчикам стройную фигуру. Фотография дипломата, сделанная в спортзале, возбудила у пользователей желание последовать ее примеру и заняться фитнесом.

Мария Захарова опубликовала на своей странице в Facebook очередной кадр из раздевалки, напомнив подписчикам, что она находится в отличной физической форме. "Всем бодрого спортивного утра!" – подписала фото дипломат.

На снимке официальный представитель МИДа запечатлена в весьма сексуальном наряде – крошечных серых шортиках и ярко-розовой футболке. Интернет-пользователи пришли в дикий восторг и признались, что Захарова вдохновляет на занятия спортом.

"Доброго дня, Мария! Нет ничего лучше, чем привести себя в тонус с самого утра вместо сонно-вялого вживания в наступивший день", "Мария, мотивировали. Пойду потренируюсь. Спасибо!" – написали комментаторы.

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