ФОТО: Мария Захарова в мини-шортах изумила россиян

Мария Захарова опубликовала на своей странице в Facebook очередной кадр из раздевалки, напомнив подписчикам, что она находится в отличной физической форме. "Всем бодрого спортивного утра!" – подписала фото дипломат.

На снимке официальный представитель МИДа запечатлена в весьма сексуальном наряде – крошечных серых шортиках и ярко-розовой футболке. Интернет-пользователи пришли в дикий восторг и признались, что Захарова вдохновляет на занятия спортом.

"Доброго дня, Мария! Нет ничего лучше, чем привести себя в тонус с самого утра вместо сонно-вялого вживания в наступивший день", "Мария, мотивировали. Пойду потренируюсь. Спасибо!" – написали комментаторы.